Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçacaklardı! 3 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Jandarma ekiplerince Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. ve A.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

Öte yandan jandarma ekipleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

