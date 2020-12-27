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Yasağa rağmen internet kafeyi açtılar, polisi görünce arka kapıdan kaçtılar

27.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de yasağa rağmen bir internet kafenin açık olduğu ihbarını alan zabıta ve polis ekipleri baskın düzenledi.

Küçükçekmece’de yasağa rağmen bir internet kafenin açık olduğu ihbarını alan zabıta ve polis ekipleri baskın düzenledi. Ancak kameralardan polis ve zabıta ekiplerini gören kafe sahibi kapıyı kilitledi. Ekipler kapıyı açmaya çalışırken, içeridekiler arka tarafta bir evin çatısından atlayarak kaçtı.
Olay, Küçükçekmece’de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir internet kafenin sokağa çıkma kısıstlaması olmasına rağmen açık olduğunu gören çevredekiler durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler internet kafenin kapısını çaldı. Ancak polis ve zabıta ekiplerinin geldiğini gören iş yeri sahibi kafeyi kilitledi. Polis ve zabıta ekiplerinin ısrarla kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmadı. İş yerinin arka tarafına giden ekipler, içeriden çıkan bazı kişilerin arkadan tek katlı bir evin balkonundan atlayarak kaçtığını gördü. Zabıta ekipleri şahısları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan kovalamaca kameralara da saniye saniye yansıdı. İçeridekilerin arka taraftan kaçması üzerine ekipler de olay yerinden ayrıldı.

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