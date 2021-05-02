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  4. Yasağı delmek için öyle bir plan yapmışlar ki... Gerçek ortaya çıkınca ceza yemekten kurtulamadılar!

Yasağı delmek için öyle bir plan yapmışlar ki... Gerçek ortaya çıkınca ceza yemekten kurtulamadılar!

02.05.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta tam kapanma kuralları çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasında yakalanmadan dışarıda zaman geçirmek isteyen 3 kişinin başvurduğu yöntem pahalıya patladı. Ancak kurulan oyun polisin dikkatinden kaçmayınca yapılan cezasız kalmadı.

Yasağı delmek için öyle bir plan yapmışlar ki... Gerçek ortaya çıkınca ceza yemekten kurtulamadılar!

Sivas’ta 3 kişi sokağa çıkma kısıtlamasını aşmak için yasal olmayan bir yola başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğünden gönderilmiş gibi kendi cep telefonlarına, sağlık kuruluşlarına başvurma izin SMS’i attılar. Bu SMS ile denetimler sırasında kedilerini durduran polis memurlarını atlatabileceklerini düşündüler.

OYUNU ORTAYA ÇIKARDILAR

Başvurdukları yöntem iyi planlanmış olsa da polisin dikkatinden kaçmayı başaramadılar. Durumlarından şüphelenen polis memurları İl Sağlık Müdürlüğünden SMS’nin teyidini isteyince her şey ortaya çıktı.

12 BİN 762 LİRA PARA CEZASI!

3 kişi, İl Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 10 bin 407 TL, trafik kurallarını ihlalden 288 TL, egzoz muayenesi olmadan araç kullandıkları gerekçesi ile 2 bin 762 TL olmak üzere toplamda 12 bin 762 TL para cezasına çarptırıldılar.

Kullandıkları araç da bağlanarak otoparka çekildi.

İHA

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Sivas tam kapanma

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