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Yasağı denizden deliyorlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde şehir dışından tekneleriyle gelen çok sayıda balıkçı tepki topladı. Şehir dışından deniz yoluyla kente ulaşan balıkçılar, bölge balıkçılarını mağdur etti.

Yasağı denizden deliyorlar!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 şehirde uygulanan kısıtlama, Gemlikli balıkçıları da kapsadı. Buna rağmen, Gemlik Körfezi’ne Yalova’dan çok sayıda balıkçının giriş yapması, ilçedeki balıkçı esnafını çaresiz bıraktı.

Yalova’nın büyükşehir olmamasından dolayı burada balıkçılık yapan esnaf Gemlik Körfezi’ne ağlarını attı. Hafta sonu yasaklarında Yalovalı balıkçıların Gemlik Körfezinde balıkçılık faaliyetlerine devam etmesi ise Gemlikli balıkçıların tepkisine neden oldu.

'BALIK MEVSİMİNİN EN AKTİF DÖNEMİ'

Gemlikli balıkçılara da tarımsal faaliyet kapsamında izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer; ’’Balık mevsimlerinin en aktif dönemi, göç ettikleri bu bir aylık dönemdir. Bu dönemde de, sokağa çıkma kısıtlamaları ne yazık ki, bu şekilde istismar ediliyor’’ dedi.

Hazer, farklı illerde tarım kapsamında değerlendirilen balıkçıların, Gemlik’te de aynı kapsamda değerlendirerek faaliyetlerinin yürümesinin, hem ekonomik anlamda, hem esnaf anlamında, hem de vatandaşların uygun fiyata balık yiyebilmeleri anlamında faydalı olacağını da sözlerine ekledi. (İHA)

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