HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasak alandan toplandı: 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi! Canlı olanları...

Yasak alandan toplandı: 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi! Canlı olanları...

28.09.2023 10:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimde, yasak alandan toplandığı belirlenen 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi. Denizden çıkarılan 5 bin 500 kilogram kum şırlanının piyasa değerinin yaklaşık 275 bin TL olduğu öğrenildi. Canlı kum şırlanları denize geri bırakıldı.

Yasak alandan toplandı: 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi! Canlı olanları...

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Zeytinbağı (Tirilye) Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ilçeye bağlı Eğerce ve Mesudiye mahallelerinde, yasak alanda kum şırlanı denetimi yapıldı.

TOPLAM 33 BİN 768 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ekipler, yaptıkları denetimde yasak olmasına rağmen denizden el direci yardımıyla kum şırlanı çıkarıldığını tespit edildi. Yasak avcılık yapan 6 kişi hakkında Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince her birine 5 bin 628 lira olmak üzere toplam 33 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 275 BİN LİRA

Denizden çıkarılan ve piyasa değeri yaklaşık 275 bin lira olan 5 bin 500 kilogram kum şırlanı, piyasa değerleri 105 bin lira olan 35 el direci ve 10 bin lira olan 2 dalış takımı ele geçirildi.

Ele geçirilen el direçleri ve dalış takımları, imhası için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Canlı kum şırlanları ise denize geri bırakıldı. (AA)

indir (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan o ili işaret ederek uyardıProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan o ili işaret ederek uyardı
Ödemeler Bitcoin üzerinden! Dikkat çeken yoğun para akışı: Tutuklandılar, aralarında memurlar da varÖdemeler Bitcoin üzerinden! Dikkat çeken yoğun para akışı: Tutuklandılar, aralarında memurlar da var
115 kişinin öldüğü kanlı düğünün tüm detayları!115 kişinin öldüğü kanlı düğünün tüm detayları!
Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.