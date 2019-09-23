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Yasak aşk cinayetinde karar belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl KKTC’de Memduh Ulugün’ü sokak ortasında 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet-Meryem Doğu çifti “taammüden adam öldürmek”, “adam öldürme” ve “kanunsuz bıçak taşımaktan” suçlu bulundu.KKTC’de geçtiğimiz yıl turizm kenti Girne’ye bağlı Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü sokak ortasında 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet-Meryem Doğu çifti hakkında karar verildi.

Geçtiğimiz yıl KKTC’de Memduh Ulugün’ü sokak ortasında 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet-Meryem Doğu çifti “taammüden adam öldürmek”, “adam öldürme” ve “kanunsuz bıçak taşımaktan” suçlu bulundu.
KKTC’de geçtiğimiz yıl turizm kenti Girne’ye bağlı Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü sokak ortasında 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet-Meryem Doğu çifti hakkında karar verildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Doğu çifti, “taammüden adam öldürmek”, “adam öldürme” ve “kanunsuz bıçak taşımaktan” suçlu bulundu. Karar sonrası Doğu çiftini yakınları mahkeme koridorunda olay çıkardı, davanın savcısı Egemen Metay’a saldırdı. Olayların artması üzerine polis devreye girerken 7 kişi tutuklandı.
Meryem Doğu ve Mehmet Doğu aleyhindeki ceza takdiri ise 27 Eylül’de açıklanacak. Doğu çifti, bir buçuk yıldır Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak tutuluyor.

Ne olmuştu?
KKTC’de geçtiğimiz yıl 3’ü kız 4 çocuk sahibi Meryem-Mehmet Doğu çifti Alsancak Belediyesi Su İşleri Amiri Memduh Ulugün’ün evine kiracı olarak taşındı. İki katlı evin alt katında Meryem ve Mehmet Doğu çifti, üst katında ise evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Ulugün yaşıyordu. Aradan geçen zaman içerisinde ev sahibi Mehmet Ulugün ile kiracısı Meryem Doğu arasında yasak ilişki başladı.
İddialara göre, Meryem Doğu yasak aşktan rahatsız olduğunu Ulugüne açık açık söyledi. Ulugün ise buna rağmen aşkına devam etti. Mehmet Doğu’nun cinayetten bir gün önce cep telefonuna çektiği videoda, Ulugün’e üç şık sundu. Doğu’nun Ulugün’le konuşmasında, “Sana üç şıkkım var evlatlarının ölmesini mi istersin, ikinci şıkkım bu kadın ile evlenirsin veya son olarak üçüncü şıkkım bu kadına 100 bin sterlin verir adadan gitmesini sağlarsın. Namusuma göz diktin, beni ikinizde aldattınız” dedi. İnşaat ustası Mehmet Doğu, işte olması gerekirken beklenmedik bir anda öğle saatlerinde eve geldi. Ev sahibi Memduh Ulugün’ü evinde gören Mehmet Doğu, eşi ve sevgilisi ile kavga etmeye başladı. Kavga seslerini duyan komşular, Memduh Ulugün’ün “İmdat, beni öldürecekler kurtarın” diye bağırarak sokağa çıkarken gördü. Kaçan ev sahibini, kiracıları kovalarken kısa bir kovalamanın ardından Memduh Ulugün’ü yakalayan ve ellerini tutarak yere yatıran Mehmet Doğu karısına, “Namus senin namusun, sen temizleyeceksin” diye bağırmıştı.

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