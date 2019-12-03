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Yasak aşkın sonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 16:50 | Son Güncelleme

Adana’da sevgilisini öldürdükten sonra intihar eden Yakup Erdem ile genç kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.Edinilen bilgiye göre, eşi cezaevinde olan Leyla Boynukısa, iddiaya göre Yakup Erdem ile ilişki yaşamaya başladı.

Adana’da sevgilisini öldürdükten sonra intihar eden Yakup Erdem ile genç kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Edinilen bilgiye göre, eşi cezaevinde olan Leyla Boynukısa, iddiaya göre Yakup Erdem ile ilişki yaşamaya başladı. Boynukısa, 3 ve 8 yaşlarında olan iki çocuğunu bırakıp Hatay’ın Dörtyol ilçesinden Adana’daki ablasının yanına geldi. Yakup Erdem ile yaklaşık 1 yıl olan ilişkisine son verip ailesinin yanına tekrar dönmek isteyen Boynukısa, Erdem ile son bir konuşma gerçekleştirmek için dün akşam ablasının evinde buluştu. İkilinin konuşması sırasında 2 el silah sesi geldi. Erdem’in Boynukısa’yı vurup intihar ettiği öğrenildi.
Boynukısa ve Erdem’in cenazeleri yapılan otopsileri sonunda Adana Adli Tıp Morgu’ndan aileleri tarafından teslim alındı. Erdem’in cenazesi defnedilmek üzere Kabasakal mezarlığına götürülürken, Boynukısa’nın cenazesi yakınları tarafından alınarak Hatay’ın Dörtyol ilçesine götürüldü.

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