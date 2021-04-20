Yasak Elma dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün yer aldığı Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. Peki, Yasak Elma dizisinin konusu nedir? Yasak Elma'nın oyuncuları kimlerdir? İşte, ayrıntılar...

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.