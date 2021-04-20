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Yasak Elma dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

20.04.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Soyata Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın konusu ve karakterleri araştırılıyor. İşte, detaylar...

Yasak Elma dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün yer aldığı Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. Peki, Yasak Elma dizisinin konusu nedir? Yasak Elma'nın oyuncuları kimlerdir? İşte, ayrıntılar...

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

YASAK ELMA DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yasak Elma dizisinin oyunu kadrosu ve karakterleri şöyle:

Şevval Sam (Ender Çelebi),
Eda Ece (Yıldız Kuyucu),
Şafak Pekdemir (Zehra Argun),
Vildan Vatansever (Aysel),
Barış Aytaç (Caner Çelebi),
Serkan Rutkay Ayıköz (Emir Yüksel),
Melisa Doğu (Asuman Yılmaz),
Barış Kılıç (Kaya Ekinci),
Nesrin Cavadzade (Şahika Ekinci),
Kuzey Gezer (Halit Can Argun),
Berk Oktay (Çağatay Kuyucu),
Erdal Özyağcılar (Hasan Ali Kuyucu),
Bahtiyar Memili (Sedai),
Gülenay Kalkan (Feride Taşkın),
Nilperi Şahinkaya (Cansu Yıldırım),
Emre Dinler (Ömer Kurtoğlu),
Selin Uzal (Diana),
Özlem Gezgin (Alev)

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FOX Yasak Elma dizisi

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