Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den duygulandıran deprem mesajı! "Türk halkı sendeki yürek kimsede yok"

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan Eda Ece, deprem çalışmalarına destek veren ünlü isimler arasında bulunuyor. Güzel oyuncu yaptığı son paylaşımda bulabildiği her yardım malzemesini aldığını açıkladı ve duygulandıran bir mesaj yayınladı.

“TÜRK HALKI SENDEKİ YÜREK KİMSEDE YOK”

Eda Ece paylaşımında “Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, kıyafet, dükkanlarında, battaniye her bulabildiğimi aldım ve gördüm ki raflar boş. Sizi çok seviyorum. Türk halkı sendeki yürek kimsede yok! Her şeyin en iyisini hakediyorsunuz.

“ÖLENE KADAR BURDAYIM”

Kuruluş Savaşları böyle anlatıldı bize. İşte biz böyle bir ülkeyiz. Ölene kadar burdayım, ülkem için çalışacağım. Hiçbir yere gitmem.” dedi.

“BU KADAR TAKİPÇİ NİYE VAR”

Ece ayrıca paylaşımının altına şu cümleleri ekledi:

Bu çağda sosyal medya çok önemli bu kadar takipçi bakılma niye var boşverin benim fotoğraflarımı günlerdir burayı kullanmaya çalışıyorum çok da işe yarıyor bir sürü şey sağladık Günlerdir kimse uyumuyor ihbarlar çok önemli kurtarma işi ilk ihbarla başlar dediler uzmanlar diye telefondaki ihbarları paylaşacağım diye elimden geleni yapıyorum VE HERKES YAPIYOR GÖRÜYORUM HERKES KOŞTURUYOR HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM.