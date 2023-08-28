Yasak olmasına rağmen denize girmişti! Denizde kaybolan yabancı uyruklu gencin cesedi 2 gün sonra bulundu

Olay, 26 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi 12. Kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş yasağı olmasına rağmen 5 yabancı uyruklu genç denize girdi. Denizin dalgalı ve akıntılı olması sebebiyle gençlerden ikisi boğulma tehlikesi geçirdi. Sesleri duyan vatandaşlar, bir kişiyi sudan çıkardı. Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi (28) ise dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvenlik, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri jetski ile su üstünden, Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri ise su altından bölgede geniş çaplı arama başlattı. Suda kaybolan genci ekipler, sualtı, su üstü ve denizin çevresinde didik didik aradı. Yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısın cesedi, denizde 200 metre açıklıkta bulundu.

"İKİ DALGA KIRAN ARASINDA BEYOZ ŞORTLU BİR KARARTI GÖRDÜM"

Cesedi gören Ayhan Sözer, “Arkadaşımın yanına çay içmeye geldim. İki dalga kıran arasında beyaz şortlu bir karartı gördüm durumu cankurtaran arkadaşlara söyledim. Onlar da direk müdahale ettiler ve kayıp olan, boğulan kişiymiş” dedi. (İHA)

