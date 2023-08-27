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Yasak olmasına rağmen girdi, kayboldu! Ekipler seferber oldu... "İmdat diye bağırış seslerini duyduk, kadını kurtardık"

27.08.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren yabancı uyruklu Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi (28) kayboldu. Kaybolan şahıs için ekipler seferber oldu. Cankurtaran ekipleri jetski ile su üstünden, Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri ise su altından bölgede geniş çaplı arama başlattı. Olayı ise bir vatandaş bakın nasıl anlattı...

Yasak olmasına rağmen girdi, kayboldu! Ekipler seferber oldu... "İmdat diye bağırış seslerini duyduk, kadını kurtardık"

Olay, Yalı Mahallesi 12. Kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş yasağı olmasına rağmen 5 yabancı uyruklu genç denize girdi. Denizin dalgalı ve akıntılı olması nedeniyle gençlerden ikisi boğulma tehlikesi geçirdi. Sesleri duyan vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi sudan çıkardı.

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Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi (28) ise dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine mesai saatlerinin tamamlanmış olmasına rağmen cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvenlik, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Cankurtaran ekipleri jetski ile su üstünden, Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri ise su altından bölgede geniş çaplı arama başlattı.

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“İMDAT DİYE BAĞIRIŞ SESLERİNİ DUYDUK, KADINI KURTARDIK”

Olayı anlatan Cem Süt, “Biz oturuyorduk, arkadaşlar yüzüyordu o esnada imdat diye bağırış seslerini duyduk. Simitle birlikte suda bulunan kadını kurtardık. Ama adam dalgalar arasında kaldı, biz de simitle zor bela geri gelebildik karaya. Erkek şu an hala denizde, akıntı onu aldı götürdü.” diye konuştu.

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(İHA)

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Sakarya Karasu deniz

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