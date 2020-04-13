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  4. Yasak sonrası İstanbul! Akın ettiler

Yasak sonrası İstanbul! Akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 16:06 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'taki semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi.

Hafta sonundaki sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bugün pazarlara akın etti. Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’ne
kurulan semt pazarına gelenler ile satıcıların çoğunun maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Pazar koronavirüs

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