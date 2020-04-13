Yasak sonrası İstanbul! Akın ettiler

Hafta sonundaki soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan vatanda\u015flar bug\u00fcn pazarlara ak\u0131n etti. Esenyurt Bal\u0131kyolu Mahallesi\u2019ne\nkurulan semt pazar\u0131na gelenler ile sat\u0131c\u0131lar\u0131n \u00e7o\u011funun maske takt\u0131\u011f\u0131 ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 En b\u00fcy\u00fck \u015fehirleri bile geride b\u0131rakt\u0131! O il\u00e7ede ceza rekoruCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabinesi topland\u0131! Erdo\u011fan a\u00e7\u0131klama yapacakKoronavir\u00fcsl\u00fc 56 ya\u015f\u0131ndaki adam, \u00f6lmeden \u00f6nce bir gence t\u00fck\u00fcrd\u00fc!