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  4. Yasak yerden dönüş yapan sürücü, motosikletliyi canından ediyordu! Korkunç anlar kamerada

Yasak yerden dönüş yapan sürücü, motosikletliyi canından ediyordu! Korkunç anlar kamerada

26.12.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da, yasak yerden dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi meydana geldi.

İddiaya göre, Yel Sokak ile 19. Sokak kesişimindeki ışıklarda yasak olmasına rağmen dönüş yapan otomobil ile yeşil ışıkta geçen motosikletli çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Yıldız düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla çevredeki hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

(İHA)

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trafik kazası Bayrampaşa

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