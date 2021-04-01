Yasaklar ne zaman başlayacak? Tam kapanma olacak mı? İşte detaylar

Ramazan ayının yaklaşması nedeni ve mutasyonlu virüse yakalanan vaka sayısının artması sonucunda "tam kapanma" ve "yeniden kapanma" durumları gündeme gelmeye başladı. İllere göre uygulanan normalleşme sonrası Erdoğan koronavirüs gündemine dair açıklamalar yaptı. Şartların zorlandığının altını çizen Erdoğan, "Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları, bu hafta sonu yani 3 ve 4 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Bu haftadan itibaren yeni karara kadar çok yüksek riskli illerde cuma akşamı 21.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında tam süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

30 binlere dayanan günlük vaka sayısı ve mutant virüsün neredeyse tüm Türkiye'ye yayılması nedeniyle sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, sık sık gündeme geliyor. Ancak bunun yeterli olacağını düşünmeyen uzmanlar, tam kapanma konusunun masaya yatırılması gerektiğini savunuyor. Hal böyleyken Ankara kulislerinde de Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidilebileceği söylentileri konuşulmaya başlandı.