Yasaklar ne zaman başlayacak? Tam kapanma olacak mı? İşte detaylar

Ramazan ayının yaklaşması nedeni ve mutasyonlu virüse yakalanan vaka sayısının artması sonucunda "tam kapanma" ve "yeniden kapanma" durumları gündeme gelmeye başladı. İllere göre uygulanan normalleşme sonrası Erdoğan koronavirüs gündemine dair açıklamalar yaptı. Şartların zorlandığının altını çizen Erdoğan, "Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Hafta sonu sokağa çıkma yasakları, bu hafta sonu yani 3 ve 4 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Bu haftadan itibaren yeni karara kadar çok yüksek riskli illerde cuma akşamı 21.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında tam süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
30 binlere dayanan günlük vaka sayısı ve mutant virüsün neredeyse tüm Türkiye'ye yayılması nedeniyle sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, sık sık gündeme geliyor. Ancak bunun yeterli olacağını düşünmeyen uzmanlar, tam kapanma konusunun masaya yatırılması gerektiğini savunuyor. Hal böyleyken Ankara kulislerinde de Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidilebileceği söylentileri konuşulmaya başlandı.
Öte yandan Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısında patlama yaşanınca dünya sıralaması da altüst oldu. Günlük korona vaka sayısı ile Türkiye, dünya sıralamasında 4. sırada yer aldı. Mutasyonlu virüsle vakalarının da hızlı bir şekilde yayılmasıyla Türkiye, toplam vaka sayısı listesinde de hızla üst sıralara tırmanıyor. Dünya sıralamasındaki yerimiz son verilere göre 9 numara oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda şu anda Çin ile bir anlaşma olduğunu dile getirerek, "Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor ama bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile şu anda anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da şu anda görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıklarımızın arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer o konuda da mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz." diye konuştu.