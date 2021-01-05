Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoran ve kafe benzeri işletmeler gel-al servis ve paket servis uygulamasına geçmiş, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işletmelerin ise faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor.
Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ocak'ta yaptığı paylaşımda günlük tespit edilen yeni hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı. Yasakların ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da vatandaşların konuyla ilgili beklentileri sürüyor.
Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 4, 2021
30 Kasım 2020 tarihli genelgeye göre hafta içi akşam 21.00’den sabah 05.00’e kadar ve her hafta sonunu da kapsayacak şekilde cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı 05.00’e kadar yapılan sokağa çıkma yasağının getirilmesinin sıra bazı işletmelerin hizmetlerine ara verilmiş bazı işletmelerin de hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmişti. İçişleri Bakanlığı son olarak konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı hatırlatıldı. Geçtiğimiz hafta sonuyla ilgili olarak da beşincisinin uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı aktarıldı. Kısıtlama kararına uymayanlara ise idari veya adli işlem uygulandı.
Sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler ile vaka sayılarındaki düşüş devam etmekte olduğu belirtildi. Açıklamada; pandemiyle mücadele sona erip normalleşme sürecine geçene kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere tüm kurallara uymayı sürdürmenin önemi vurgulandı.
Son olarak İHA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, alınan tedbirlerin vaka sayılarının düşüşüne olumlu yansıdığını söyledi. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, alınan önemlerle birlikte, önce hasta sayısının sonra vaka sayısının, ardından 15-20 gün içinde ağır hasta sayısının ve onu takiben de 15-20 gün içinde de vefat sayısının azalacağını söylediklerini belirtti. Vefat sayısının aşağı doğru gittiğini, bunun da ağır hasta sayısının azalmasından kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. İlhan, bunların da en başta hasta sayısının azalmasından kaynaklandığını aktardı.
Bu durumun önlemlerin gerçekten etkili olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren İlhan, bazen istenmeyen görüntüler yaşansa da vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kısıtlamaları benimsediğini söyledi. Herkesin bir an önce koronavirüsten kurtulmak istediğine ve çözümün fiziksel mesafe, maske ve hijyen olduğu düşünüldüğü için kurallara uyan vatandaşlarla birlikte vakaların, hastaların, akabinde de ağır hasta ve vefatların azaldığını gözlemlediklerine vurgu yaptı.
Sayıların iki haneli rakamlara, tek haneli rakamlara ve sıfıra düşmesinin kendilerinin en büyük arzusu olduğunu söyleyen İlhan, bunun için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Prof. Dr. İlhan, kısıtlamalarla ilgili olarak ise aşıya da başlanılacağı düşünülerek en az 1 ay daha devam etmesinin doğru olacağını düşündüğünü söyledi. Şimdi, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasakların ne zaman kalkacağına dair yapılacak resmi açıklamalar merakla bekleniyor.