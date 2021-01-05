Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoran ve kafe benzeri işletmeler gel-al servis ve paket servis uygulamasına geçmiş, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işletmelerin ise faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ocak'ta yaptığı paylaşımda günlük tespit edilen yeni hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı. Yasakların ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da vatandaşların konuyla ilgili beklentileri sürüyor.

Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 4, 2021

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

30 Kasım 2020 tarihli genelgeye göre hafta içi akşam 21.00’den sabah 05.00’e kadar ve her hafta sonunu da kapsayacak şekilde cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı 05.00’e kadar yapılan sokağa çıkma yasağının getirilmesinin sıra bazı işletmelerin hizmetlerine ara verilmiş bazı işletmelerin de hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmişti. İçişleri Bakanlığı son olarak konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi.