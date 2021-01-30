Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek 2021?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Kısıtlamalar sayesinde vaka sayıları azalmaya başlarken mutasyonlu virüs ile ilgili haberler ise endişe yaratmaya başladı.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak'ta resmi Twitter hesabından bazı açıklamalar yaptı. "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız." diyen Bakan Koca, Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden bir tanesinin virüsün mutasyonlu varyantı olduğunu ve Türkiye'deki mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini belirtti. 17 şehirde İngiltere varyantı görüldüğünü açıkladı.

Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021

Bakan Koca, virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini ancak yeni mutasyonların aşı çalışmalarını da zorlayabileceğini söyledi. En büyük silahımızın halen maske ve mesafe kuralına uymak olduğunu belirtti. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, kısıtlamaların kaldırılacağına dair bir açıklama yapmadı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?