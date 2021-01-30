Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek 2021?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Kısıtlamalar sayesinde vaka sayıları azalmaya başlarken mutasyonlu virüs ile ilgili haberler ise endişe yaratmaya başladı.
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak'ta resmi Twitter hesabından bazı açıklamalar yaptı. "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız." diyen Bakan Koca, Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden bir tanesinin virüsün mutasyonlu varyantı olduğunu ve Türkiye'deki mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini belirtti. 17 şehirde İngiltere varyantı görüldüğünü açıkladı.
Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021
Bakan Koca, virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini ancak yeni mutasyonların aşı çalışmalarını da zorlayabileceğini söyledi. En büyük silahımızın halen maske ve mesafe kuralına uymak olduğunu belirtti. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, kısıtlamaların kaldırılacağına dair bir açıklama yapmadı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?
Vatandaşlar tarafından, uzun süredir devam eden kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklamaların yapılabileceği Kabine Toplantısının ise 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. 1 Şubat Pazartesi günü yapılması beklenen kritik toplantıda ana gündem maddesinin ise koronavirüs olması beklentiler arasında.
Kabine Toplantısı'nda lokanta, restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ya da saatlerinde değişikliğe gidilmesi gibi konuların ele alınacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlayacak mı sorusunun da cevap bulması bekleniyor. Şimdi gözler, Kabine Toplantısı'na ve Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak olan açıklamalara çevrildi.
Bu hafta sonu uygulanan koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamındaki Türkiye genelinde gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlaması 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebiliyor. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebiliyor. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebiliyor.
Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebiliyor. Bu uygulamanın kapsamının değişip değişmeyeceği ve kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili açıklamalar bekleniyor.