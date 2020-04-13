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Yasaktan bunalıp çatıya çıktılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2020 14:35 | Son Güncelleme

Hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlardan bazıları, çatıya çıkarak müzik keyfi yaşadı.

Yasaktan bunalıp çatıya çıktılar!

Korona virüs salgını dolayısıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamında bulunan Ordu’nun Çamaş ilçesinde de vatandaşlar kurallara uyarak evde kaldı. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da çatı katlarında güneşin tadını çıkardı. Çamaş ilçe esnaflarından Yalçın Kaya Bölükbaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, vatandaşların evlerinde kendilerini izole ettiği ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalınan müziklere eşlik ederek eğlendikleri görüldü. Dışarı çıkmayan komşularına moral olması için hep beraber şarkı söylediklerini aktaran Bölükbaş, toplumun birbirine destek olması gerektiğini bildirdi.

Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

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Anahtar Kelimeler:
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