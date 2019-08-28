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'Yaşam süresi arttıkça kas kitlesi ve gücü azalıyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

 ENDOKRİNOLOG Prof.

'Yaşam süresi arttıkça kas kitlesi ve gücü azalıyor'

İZMİR, (DHA) - ENDOKRİNOLOG Prof. Dr. Mitat Bahçeci, kemik erimesinin (osteoporoz) yaşlılıkta görülen en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi. Osteoporoza kas kitlesi ve kas gücü azalması olan sarkopeninin eşlik ettiğini belirten Prof. Dr. Bahçeci, "Sarkopeni sıklığı 65-70 yaşlarında yüzde 13-24 iken 80 yaş üzerinde yüzde 50 oranında görülüyor. Sarkopeni için çok önemli bir risk faktörü de egzersiz azlığıdır. Sarkopeniyi önlemek, sağlıklı ve kaliteli yaşlılık için hepimiz gereğini yapmalıyız" dedi.
İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, insan ömrünün gün geçtikçe uzadığını, bu durumun sevindirici olmakla birlikte yeni sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Osteoporoz ve sarkopeninin yaşlılıkta görülen sağlık sorunlarının başında geldiğini belirten Prof. Dr. Bahçeci, "Kas yapımı ve yıkımı yaşam boyunca devam eden bir süreç olmakla birlikte yaşlanmayla birlikte kayıp daha ön plana geçmekte ve hem kadın ve hem de erkek her iki cinsiyette 40 yaşından sonra kas kitlesinde ilerleyici bir azalma kendini göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre kas kitlesinde 70 yaşına kadar her 10 yılda yüzde 8 kayıp olurken, 70 yaşından sonra ise bu kayıp çok daha artarak her 10 yılda yüzde 15 seviyelerine ulaşmaktadır. Kas kuvvetindeki kayıp ise daha belirgindir ve 70 yaşından sonra her 10 yılda yaklaşık yüzde 25-40 oranında azalmaktadır. ABD'de kas kitlesi azalmasının yüzde 10.5 oranında baskılanmasıyla sağlık bakım harcamasında 1.1 milyar dolar düşüş sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamlar sorunun ekonomik boyutunu da gösteriyor" dedi.
OBEZİTE VE YAŞLANMA SALGIN HALE GELDİ
Öte yandan epidemiyolojik çalışmaların da artık obezitenin ve yaşlanmanın epidemik (salgın) hale geldiğini gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Bahçeci, "Sarkopeni sıklığı 65-70 yaşlarında yüzde 13-24 iken 80 yaş üzerinde yüzde 50 oranında görülmektedir. Sarkopeninin çeşitli nedenleri var. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan nöron (sinir hücresi) kaybı, anabolik (kas yapan) hormon üretiminde ve duyarlılığında azalma yanında iltihabi salgı ürünlerinin (sitokinler) düzensizleşmesi, bazı hormonların yaşlanmayla birlikte değişime uğraması da sarkopenin nedenlerindendir" diye konuştu.
ÖNLEMEK MÜMKÜN
Endokrinolog Prof. Dr. Bahçeci, insan ömrünün uzamasıyla ortaya çıkan yaşlanmadan kaçınmanın mümkün olmadığını vurgulayarak önerilerini sıraladı. Bahçeci, egzersiz azlığının sarkopeni için çok önemli bir risk faktörü olduğunu, bu nedenle, her yaşta ve o yaşa uygun olan, düşme riski yaratmayan egzersizlerin mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti. Prof. Bahçeci, "'Beta hidroksimetil butirat' (HMB) diyet takviyesi olarak yararlı olabilir. HMB takviyesi, düzenli direnç egzersizi ve yüksek protein diyeti sarkopeni ve kas kaybını önlemektedir. Özetle düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme yanında bazı takviyelerle sarkopeni önlenerek daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşlılık dönemi mümkündür" dedi.
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