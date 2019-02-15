Yaşama tutunduğu futbolda engeline de gol atıyor

Akıncı, rehabilitasyon merkezi dışında kalan zamanını ailesinin de bilgisi dahilinde kendisinin yanında geçiren Serhat ile yakından ilgilendi, ona arkadaşlık etti.

Serhat'ın yaşamı ise Bayraklı ilçesindeki evlerinin alt katında bulunan fırıncı İdris Akıncı'nın kendisine gösterdiği ilgiyle değişti.

Uzun süre tedavi gören Serhat'ın konuşma ve algılama yetisini büyük oranda kaybettiğinin belirtilmesi üzerine aile, çocuklarının iyileşmesi ümidiyle 12 yıl önce İzmir'e yerleşti. Bulut ailesi, bu dönemde Serhat'ı rehabilitasyon merkezine gönderdi.

Batman'da yaşayan Kadri ve Ayten Bulut çiftinin 9 çocuğundan biri olan Serhat Bulut, henüz 13 günlükken menenjit geçirdi.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, kendisiyle yakından ilgilenen ve zamanının büyük bölümünü de yanında geçirdiği fırıncı komşusunun satın aldığı kulüpte futbol oynayan zihinsel engelli Serhat Bulut (17), spor sayesinde yaşama tutundu ve cümleler kurmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl önce Osmangazi Spor Kulübünü satın alan Akıncı, sporun Serhat'a iyi gelebileceğini düşünerek kendi takımına dahil etti.

Akıncı, komşusunun çocuğu olan Serhat'ı düzenli olarak idmana götürdü. Serhat'ın futbol sevgisi, takımın teknik direktörü Ümit Yavuz'un da dikkatini çekti. Başta spor yapıp sosyalleşmesi için antrenmanlara katılan Serhat'taki psikolojik ve fiziksel değişiklikleri fark eden Akıncı, ona lisans çıkarıp resmi müsabakalarda oynatma kararı aldı.

Anne Ayten Bulut'un onay vermesiyle bir yıl önce lisansı çıkarılan Serhat Bulut, İzmir Birinci Amatör Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Spor Kulübünde profesyonel olarak futbola başladı.

Oğlunu hayatının hiçbir aşamasında yalnız bırakmayan anne Bulut, takımın haftanın 3 günü antrenman yaptığı tesislerde ve futbol maçlarında da tribünlerdeki yerini alarak oğlunu izliyor.

Kısa sürede uyum sağlayan Serhat ise arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Antrenman ve maç öncesi Serhat'ın kramponlarını ise arkadaşları bağlıyor.

Daha rahat anlasın diye arkadaşlarının "Ali" diye çağırdığı Serhat, geçen hafta 5-1 kazandıkları ve Süper Amatör Lig'e çıktıkları Soğukkuyu Spor maçında takımının son golünü kaydetti.