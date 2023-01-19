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Yaşını duyan hayret ediyor... 6 çocuk ve 105 torun sahibi! Ömründe sadece 5 defa hastaneye gitti

19.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan ve gençlere adeta taş çıkaran Şeyhmus Özem, adeta tarihin yaşayan canlı tanığı. 120 yaşındaki Özem, ömrü boyunca 5 defa doktor yüzü gördü. 6 çocuk ve 105 torun sahibi Özem, ilerleyen yaşına rağmen dimdik ayakta ve kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılıyor. Özem, sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını yaptığı ibadete bağlıyor. İşte görenleri hayrete düşüren Özem'in hikayesi...

Yaşını duyan hayret ediyor... 6 çocuk ve 105 torun sahibi! Ömründe sadece 5 defa hastaneye gitti

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyünde yaşayan ve 120 yaşında olduğunu iddia eden Şeyhmus Özem, hayatı boyunca 5 defa hastaneye gitti. Seferberlik zamanında nüfusa kaydının geç yaptırıldığını ve nüfus cüzdanına göre 91, asıl yaşının ise 120 olduğunu iddia eden Özem, ilerleyen yaşına rağmen kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılıyor. Sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını yaptığı ibadete bağlayan 6 çocuk ve 105 torun sahibi Özem, torununun torununu gördü. Yaşamında bir asrı geride bırakan Özem, yaşına rağmen dimdik ayakta duruşu ile de görenleri hayran bırakıyor.

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RUS İŞGALİNİ GÖRDÜ

Hastaneye 5 kez gittiğini söyleyen Şeyhmus Özem, sağlığının gayet yerinde olduğunu dile getirerek, “Yoncabaşı köyünde yaşıyorum ve 120 yaşındayım. Allah’a hamdolsun ki hala aklım ve sağlığım yerinde. Rus askerleri burayı işgal ettiğinde 12 yaşındaydım. Ailem ile korkudan öğle vaktinde Mardin’in Ömerli ilçesine doğru yola koyulduk. 10 yılı aşkın süre Ömerli’de zengin bir adamın yanında çalıştık. Seferberlik bittikten sonra memlekete dönüş yaptık. O zaman resmi nüfus kaydımızı yapacak kimse olmadığı için kimlik çıkaramadık. Memlekete döndükten 10 yıl sonra kimliğimi çıkardım. Bu zamana kadar 5’ten fazla hastaneye gitmişliğim yok ve buna rağmen sağlığım yerinde” ifadelerini kullandı.

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SADECE 5 KEZ DOKTOR YÜZÜ GÖRDÜ

Şeyhmus Özem’in oğlu Yaşar Özem ise babasının ilerleyen yaşına rağmen kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürdüğünü anlatarak, “Babam 120 yaşında ve bu zamana kadar 5 defa doktora gitti. Şimdiye kadar hayatını sürdürüyor ve maşallah gençler gibi görünüyor. 2 oğlu ve 4 kızı var. Biz bu yaşında hacı babama muhtaç oluruz ama o bize muhtaç olmaz” şeklinde konuştu.

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KÖYÜN EN YAŞLISI

Şeyhmus Özem’in komşusu Mehmet Reşit Aygün de, Özem’in köydeki en yaşlı kişi olduğunu dile getirerek, “Seferberlik dönemini ve göç ettikleri her anı hatırlıyor. O dönemde en az 10 yaşında olduğunu söylüyor. Maşallah çok sağlıklı ve bu yaşına kadar 1 defa göz muayenesine giderek gözlük aldı. Hacı amca 5 vakit namazını kılarak 24 saat boyunca tespih çekiyor. Allah uzun ömür versin başımızdan eksik etmesin. Köyümüzde doğup büyüyenlerin çoğu rahmetli oldu. Ama hacı hala ayakta duruyor. Bu bölgede hacı yaşında kimseyi görmedik” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis yaşlı

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