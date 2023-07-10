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  4. Yaşını duyan inanmıyor, yüzüne garip garip bakıyorlar! "Akraba evliliğinden dolayı olduğu söyleniyor" Ender hastalığa sahip Kahramanmaraşlı genç "tek isteğini" açıkladı

Yaşını duyan inanmıyor, yüzüne garip garip bakıyorlar! "Akraba evliliğinden dolayı olduğu söyleniyor" Ender hastalığa sahip Kahramanmaraşlı genç "tek isteğini" açıkladı

10.07.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşayan Enes Cenneter, doktorların akraba evliliğinden dolay olduğunu söylediği, dünyada nadir görülen bir hastalığa sahip. Herkese izah edemediği hastalığı nedeniyle insanlar ona garip bakıyor, o da yıllardır kendisini hep aynı gördüğü için görüntüsünde meydana gelen değişimi anlayamıyor. 40 yaşlarında gösteren Cenneter'in gerçek yaşını duyanlar ise inanmıyor. Olayı duyanların aklına ise "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" geldi...

15 yaşından beri ender bir hastalık olan Pachydermoperiostosis ve 'erken yaşlanma' ile mücadele eden Enes Cenneter, hayatını zora sokan hastalığından kurtulmak için tedavi olmak istediğini dile getirdi. Yaşını duyanların inanmakta güçlük çektiği Cenneter, hastalığı nedeniyle yaşadığı zorlukları da anlattı.

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TEDAVİ İSTİYOR

Pazarcık ilçesi Dehliz köyü Bölükçam Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Enes Cenneter, 15 yaşından itibaren ortaya çıkan ve yaşamını zorlaştıran hastalığından kurtulmak istiyor. Herkesin 40 yaşında gösterdiğini söylediğini belirten Cenneter, bu hastalıktan kurtulmak isteyerek tedavisi varsa olmak istediğini söyledi.
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"AKRABA EVLİLİĞİNDEN DOLAYI OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Cenneter, "Hastalığımın akraba evliliğinden kaynaklı bir hastalık olduğunu söylüyorlar. Pachydermoperiostosis adında bir hastalık. Ellerde, ayaklarda ve bacaklarda büyüme oluyor. Alnımda kırışma ve yaşlı bir görüntü oluşturuyor. Doktorlar akraba evliliğinden dolayı olduğunu, genlerde kalıcı imitasyona uğrayan zararlı genler almışım, hem anneden hem babadan. Günlük yaşantımda bacaklarım, ellerim şiş olduğu için zorlanıyorum. Yüzümün görüntüsü beni olumsuz etkiliyor" dedi.

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"KENDİMİ HEP AYNI GÖRDÜĞÜM İÇİN DEĞİŞİMİ ANLAYAMIYORUM"

15 yaşından itibaren ortaya çıkan bir hastalık olduğuna değinen Cenneter şu ifadeleri kullandı:
"Bilinmeyen bir hastalık ve tek istediğim eğer tedavisi varsa tedavi olmak. Araştırmalarımda 10 yıl süren bir hastalık olduğunu öğrendim. 25 yaşıma kadar sürecek tahminen. Kendimi hep aynı gördüğüm için değişimi tam anlayamıyorum.

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"BANA GARİP BAKIYORLAR, DURUMU İZAH EDEMİYORUM"

Ben fazla yürüyemiyorum. Dondurma dükkanında çalışıyorum. Ayakta kaldığım için çok fazla ağrı, sızı oluyor. Müşteriler geldiği zaman yüzüme ne olduğunu soruyorlar. Bana garip bakıyorlar. Durumumu herkese izah edemiyorum. 20 yaşındayım ama herkes bana 40 yaşındaymışım gibi muamele gösteriyor."

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BENJAMIN BUTTON'I ÇAĞRIŞTIRDI

Cenneter'in hikayesi F. Scott Fitzgerald'ın öyküsünden beyaz perdeye uyarlanan "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" filmini akıllara getirdi. Filmde 86 yaşındaki bir bebeğin görünümüyle dünyaya gelen Benjamin'in hikayesi anlatılıyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
erken yaşlanma hastalığı (Progeria)

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