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Salgın iddiaları sonrası vakalar duyurulmuştu! "Cinayetle eş değer buluyorum" deyip şaşırtan nedenini açıkladı: Kızamık aşısında "Eşim izin vermiyor" anlaşmazlığı...

10.07.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemindeki önemli konulardan biri de son zamanlarda kızamık oldu. Uzmanlara göre kızamık 10 çocuktan 1'inin ölümüyle sonuçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kızamık vakalarının salgına dönüştüğü iddiaları gündeme geldi. İddiaya yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların dağılımıyla ilgili açıklama yapmıştı. Aşı karşıtlığının Türkiye'de son yıllarda arttığına dikkat çeken Dr. Şenol Atakan'a göre bunun en büyük nedenlerinden biri çok duydukları "Eşim izin vermiyor" söylemi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre dünya ile paralel olarak Türkiye'de de kızamık vakaları son dönemde artış gösterdi. Bakan Koca ölümlerin önüne geçilmesi için ailelere aşı çağrısında bulunmuştu. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan da "Gebelerde ve bebeklerde aşılama çok önemli" deyip eşler arasında aşı konusunda anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

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"AŞI KARŞITLIĞINI CİNAYETLE EŞ DEĞER BULUYORUM"

Kendilerine başvuran bazı hastaların kızamık aşısından kaçındığını söyleyen Dr. Şenol Atakan şöyle konuştu:

"Kızamık 10 çocuktan birini maalesef öldürüyor. Bazısında ise ömür boyu süren aksamalar bırakıyor. Hamilelik sırasında geçirilen kızamıkla birçok bebeğimiz ömür boyu sıkıntılar çekebiliyor. Kızamık aşısında gebelere yaptığımız çok güvenilir aşılarımız var. Devletimiz sürekli aşıları temin ediyor. Hocalarımız da medya aracılığı ile aşı konusunda  bilgilendirme yapıyor. Aşı karşıtlığını ben cinayetle eş değer buluyorum. Artan bir aşı trendi karşıtlığını son yıllarda Türkiye’de görüyoruz. Bu bizim ile toplumumuz sağlığımız tehdit eden bir olay. Toplumsal bağışıklık dediğimiz olay, aşı olmuş çocuklarımızı daha etkileyebiliyor. Aşıyı ne kadar çok yaparsak bağışıklığımız artar. Aşı olmasaydı insan ömrü bu kadar uzamazdı. Bu bizim bir gerçeğimiz."

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"BAZI HASTALAR 'EŞİM İZİN VERMİYOR' DİYOR"

Dr. Atakan , "Bize gelen hastalarda 'Eşim izin vermiyor' söylemlerini çok duyuyoruz. Gebelerde ve bebeklerde aşılama çok önemli. Bilim insanlarının yaptığı ileriye dönük bir araştırma var. Türkiye’de şu anda aşılama olmasa bu rakam kesinlikle abartı değil 2 milyon kişi 1 yılda etkilenir. Bunun bir kısmı ölür, bir kısmı ise sakat kalır.  Bu derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Devletimiz de aşı konusunda üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızı aşı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu olay tüm toplumumuz etkiliyor" diye konuştu. 

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'SALGIN' İDDİALARINA BAKAN KOCA YANIT VERMİŞTİ

Kızamığın salgına dönüştüğü yönündeki iddiaların gündeme gelmesinin ardından konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söylemişti:

"Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor.

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VAKALAR BÜYÜK ORANDA İSTANBUL'DA

"Göç nedeniyle birçok ülkede kızamık arttı. Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise 4 yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz."

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