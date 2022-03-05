Yaşını öğrenen "mümkün değil" diyor! Milyonlar tartışıyor

ABD'den Dalyce Barnett Radtke adlı kadın, ilham verici annesini tanıtan bir videoyu TikTok hesabından paylaştı. Açık mavi kot pantolon ve koyu kırmızı bir kazak giyen yaşlı kadın mükemmel bir duruşa sahip ve son derece zinde görünüyor. Kadın, annesinin 90 yaşında olduğunu öğrenenler ise inanamadı.

SIRRI NE?

Dalyce annesine "sırrının" ne olduğunu sorar ve ilk başta annesi bunun "iyi genetik" olduğu konusunda ısrar eder, ancak kendi annesi 82 yaşında öldüğü için yaşam tarzının bir rol oynadığını kabul eder.

Annesi, altmışlı yaşlarında spor salonunda çalışmaya başladığını ve o dönemden önce asla spor salonuna gitmediğini belirtiyor. O zamandan sonra sürekli spor yapmaya başladığını belirten 90 yaşındaki kadın, "İçimde bir şey hareket ettiğimde daha iyi hissetmemi sağlıyor" diyor.

YOKSA VAMPİR Mİ?

Çok kısa sürede iki milyondan fazla izlenen video, adeta yorum yağmuruna tutuldu. Birçok kişi onun gerçekten doksanlarında olduğuna inanmadığını belirtti. Diğerleri ise genç görünümünü sağlıklı yaşama bağladı.

Bir kullanıcı "Doksan ve hala kot pantolon giyiyor" diyerek ona iltifat ederken, bir diğeri "Duruşu kusursuz" dedi. Yaşına inanmayan bazı kullanıcılar ise “Yoksa vampir mi?” dalga geçen yorumlarda bulundular.



