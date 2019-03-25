Yaşının 6 katı sabıkası var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki şüphelinin, hırsızlıktan 133 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye'de meydana gelen evden hırsızlık olaylarını araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarından failin 21 yaşındaki İ.İ. olduğunu belirleyerek operasyon yaptı.

Dalaman'da gözaltına alınan İ.İ.'nin, çaldığı ziynet eşyası, cep telefonu gibi değerli eşyaların bir kısmını sattığı belirlendi. İşlemleri tamamlanmak üzere Fethiye'ye getirilen İ.İ.'nin, hırsızlık suçundan 133 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

İ.İ. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

