Yaşlanmaya karşı cilt bakımı nasıl yapılır? Erken cilt yaşlanmasının önüne geçebilirsiniz

Zamanla, hepimizin yüzünde görünür çizgiler oluşur. Yüzümüzün dolgunluğunun bir kısmını kaybetmesi doğaldır. Cildimizin daha ince ve kuru hale geldiğini fark ederiz. Genlerimiz bu değişikliklerin ne zaman gerçekleştiğini büyük ölçüde etkiler. Bu tür yaşlanmanın tıbbi terimi "içsel yaşlanma" dır.

Cildimizi etkileyen başka bir yaşlanma türü daha vardır. Çevremiz ve yaşam tarzı seçimlerimiz cildimizin erken yaşlanmasına neden olabilir. Bu tür yaşlanma için tıbbi terim "dışsal yaşlanma" dır. Bazı önleyici tedbirler alarak, bu tür yaşlanmanın cildimiz üzerindeki etkilerini yavaşlatabiliriz.

ERKEN CİLT YAŞLANMASINI AZALTMANIN YOLLARI

Güneş, cildimizin erken yaşlanmasında önemli bir rol oynar. Cildinizi her gün güneşten koruyun. Hafif ve uzun kollu gömlek, pantolon, geniş kenarlı şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü gibi güneşten koruyucu giysiler giyin ve geniş spektrumlu güneş kremi kullanın. Giysilerle kapatılmayan tüm cilde her gün güneş kremi uygulamalısınız.

Bronzlaşmak yerine bronzlaştırıcı uygulayın. Her bronzlaştığınızda cildinizi erken yaşlandırırsınız.