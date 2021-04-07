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Yaşlanmaya karşı cilt bakımı nasıl yapılır? Erken cilt yaşlanmasının önüne geçebilirsiniz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
07.04.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok şey cildimizin yaşlanmasına neden olur. Cildin doğal yaşlanmasını ne yazık ki değiştiremeyiz. Ancak bunun etkilerini düzgün bakım yöntemleri ve sağlıklı hayat tarzıyla geciktirebiliriz.

Zamanla, hepimizin yüzünde görünür çizgiler oluşur. Yüzümüzün dolgunluğunun bir kısmını kaybetmesi doğaldır. Cildimizin daha ince ve kuru hale geldiğini fark ederiz. Genlerimiz bu değişikliklerin ne zaman gerçekleştiğini büyük ölçüde etkiler. Bu tür yaşlanmanın tıbbi terimi "içsel yaşlanma" dır.

Cildimizi etkileyen başka bir yaşlanma türü daha vardır. Çevremiz ve yaşam tarzı seçimlerimiz cildimizin erken yaşlanmasına neden olabilir. Bu tür yaşlanma için tıbbi terim "dışsal yaşlanma" dır. Bazı önleyici tedbirler alarak, bu tür yaşlanmanın cildimiz üzerindeki etkilerini yavaşlatabiliriz.

ERKEN CİLT YAŞLANMASINI AZALTMANIN YOLLARI

Güneş, cildimizin erken yaşlanmasında önemli bir rol oynar. Cildinizi her gün güneşten koruyun. Hafif ve uzun kollu gömlek, pantolon, geniş kenarlı şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü gibi güneşten koruyucu giysiler giyin ve geniş spektrumlu güneş kremi kullanın. Giysilerle kapatılmayan tüm cilde her gün güneş kremi uygulamalısınız.

Bronzlaşmak yerine bronzlaştırıcı uygulayın. Her bronzlaştığınızda cildinizi erken yaşlandırırsınız.

Sigara içiyorsanız, bırakın. Sigara içmek cildin yaşlanma hızını büyük ölçüde hızlandırır. Kırışıklıklara ve donuk, solgun bir cilde neden olur.

Tekrarlayan yüz ifadelerinden kaçının. Uzun yıllar aynı kasları tekrar tekrar kasarsanız bu çizgiler kalıcı hale gelir. Güneş gözlüğü takmak, gözlerinizi kısmaktan kaynaklanan çizgileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Sağlıklı, dengeli bir diyet yapın. Birkaç araştırmadan elde edilen bulgular, bol miktarda taze meyve ve sebze yemenin erken cilt yaşlanmasına neden olan hasarı önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Araştırma çalışmalarından elde edilen bulgular, bol miktarda şeker veya diğer rafine karbonhidrat içeren bir diyetin yaşlanmayı hızlandırabileceğini de göstermektedir.

BELLİ YAŞTAN SONRA BAKIMLAR PERİYODİK OLARAK YAPILMALI

Yaşlanmaya karşı cilt bakımı yaparken, anti - aging ürünler kullanılmaktadır. Aynı zamanda masaj süresi biraz daha uzun tutulmaktadır.

Çünkü masajla yapılan belirli hareketlerde kolajen üretimi sağlanır, cilt hareketlenir, masaj lifting etkisi yapar. Yaşlanmaya karşı özel ürünler kullanılarak masajlar uygulanmaktadır. Bunların dışında özel maskeler, radyo frekans uygulaması, mezoterapi uygulaması vardır.

Anti - aging bakımların, periyodik bakımlar halinde olması gerekmektedir. Belirli yaşlardan sonra zaten bütün bakımların periyodik olması önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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