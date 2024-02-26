Yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde gençlik katıyor! Yarım saatte etki ediyor... 'Türkiye’de ve dünya genelinde hızla popüler hale geldi'

Dr. Tümtürk yaptığı açıklamada, eksozom kök hücre tedavisinin kordon dokusundaki mezenkimal kök hücrelerden elde edilen partiküllerin laboratuvar ortamında üretilerek soğuk zincir şartlarında klinik ortamına getirilmesiyle gerçekleştirildiğini anlatarak, "Bu partiküller, cilde enjekte edilerek uygulandığında yaşlanma belirtilerini azaltma, akne skarı, leke, yara izlerini giderme, atopik egzama ve saç dökülmesini engelleme gibi etkiler sağlıyor" dedi.

Dermatoloji Uzmanı Tümtürk, bu tedavi yönteminin Türkiye’ye son birkaç yıl içinde geldiğini ve özellikli laboratuvarlarda homojen süspansiyon olarak steril şekilde üretilen bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Bu yöntem, yaşlanma sürecini yavaşlatan ve cilde doğal bir gençlik kazandıran etkili bir kök hücre tedavisidir. Hedef bölgeye tek seans olarak uygulanması ve işlem süresinin 30 dakika gibi kısa bir süre olması nedeniyle tercih sebebidir" ifadelerini kullandı.

Eksozom kök hücre tedavisinin cilt yenilenmesi, kırışıklık azaltma, kolajen ve elastin üretimini artırma gibi birçok alanda etkili olduğunu belirten Dermatolog Tümtürk, "Eksozom tedavisi diğer kök hücre tedavilerinin aksine vücuttan ya da karından herhangi bir yağ ya da parça alınmaz. Bu nedenle diğer kök hücre tedavilerine kıyasla çok daha pratik bir yöntemdir. Ayrıca uygulamanın ağrısız olması sebebiyle de hasta konforunun ön planda olduğu bir uygulamadır" şeklinde konuştu.

"GÖBEK BAĞI DOKUSUNDAN ELDE EDİLEN KÖK HÜCRE ÖNEMLİ BULUŞ"

Tedavinin Türkiye’de ve dünya genelinde hızla popüler hale geldiğini vurgulayan Dr. Tümtürk, eksozom kök hücre tedavisinin estetik uygulamalarında son dönemde öne çıktığını ve yenidoğan göbek bağı dokusundan elde edilen bu kök hücrelerin son 30 yılın en önemli buluşlarından biri olarak gösterildiğini ifade etti. Dr. Tümtürk, "Bu yöntem, hücresel düzeyde tedavi sağlayan bir üründür ve leke tedavilerinden yara iyileşmesine kadar pek çok alanda etkili olabilmektedir" dedi.

Eksozom kök hücre tedavisinin etkisinin zamanla ortaya çıktığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Tümtürk, "Tedavinin ilk etkileri genellikle 3. ve 4. aydan sonra kendini göstermeye başlar. Optimum sonuçlar ise genellikle ciltte 5. ve 6. aylarda, saçlı deride ise yine 6. aydan sonra ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

(İHA)



