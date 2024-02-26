KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde gençlik katıyor! Yarım saatte etki ediyor... 'Türkiye’de ve dünya genelinde hızla popüler hale geldi'

    Yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde gençlik katıyor! Yarım saatte etki ediyor... 'Türkiye’de ve dünya genelinde hızla popüler hale geldi'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.02.2024 07:42
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dermatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Tümtürk, yaşlanma belirtileriyle mücadele edenler için umut verici bir kök hücre tedavi yöntemi olan eksozom tedavisine başladıklarını duyurdu. Bu tedavi yöntemi, cilt üzerindeki lekelerden saç dökülmesine kadar geniş bir yelpazedeki problemleri hedef alıyor.

    Yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde gençlik katıyor! Yarım saatte etki ediyor... 'Türkiye’de ve dünya genelinde hızla popüler hale geldi'

    Dr. Tümtürk yaptığı açıklamada, eksozom kök hücre tedavisinin kordon dokusundaki mezenkimal kök hücrelerden elde edilen partiküllerin laboratuvar ortamında üretilerek soğuk zincir şartlarında klinik ortamına getirilmesiyle gerçekleştirildiğini anlatarak, "Bu partiküller, cilde enjekte edilerek uygulandığında yaşlanma belirtilerini azaltma, akne skarı, leke, yara izlerini giderme, atopik egzama ve saç dökülmesini engelleme gibi etkiler sağlıyor" dedi.

    Dermatoloji Uzmanı Tümtürk, bu tedavi yönteminin Türkiye’ye son birkaç yıl içinde geldiğini ve özellikli laboratuvarlarda homojen süspansiyon olarak steril şekilde üretilen bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Bu yöntem, yaşlanma sürecini yavaşlatan ve cilde doğal bir gençlik kazandıran etkili bir kök hücre tedavisidir. Hedef bölgeye tek seans olarak uygulanması ve işlem süresinin 30 dakika gibi kısa bir süre olması nedeniyle tercih sebebidir" ifadelerini kullandı.

    kırışıklık botoks

    Eksozom kök hücre tedavisinin cilt yenilenmesi, kırışıklık azaltma, kolajen ve elastin üretimini artırma gibi birçok alanda etkili olduğunu belirten Dermatolog Tümtürk, "Eksozom tedavisi diğer kök hücre tedavilerinin aksine vücuttan ya da karından herhangi bir yağ ya da parça alınmaz. Bu nedenle diğer kök hücre tedavilerine kıyasla çok daha pratik bir yöntemdir. Ayrıca uygulamanın ağrısız olması sebebiyle de hasta konforunun ön planda olduğu bir uygulamadır" şeklinde konuştu.

    "GÖBEK BAĞI DOKUSUNDAN ELDE EDİLEN KÖK HÜCRE ÖNEMLİ BULUŞ"

    Tedavinin Türkiye’de ve dünya genelinde hızla popüler hale geldiğini vurgulayan Dr. Tümtürk, eksozom kök hücre tedavisinin estetik uygulamalarında son dönemde öne çıktığını ve yenidoğan göbek bağı dokusundan elde edilen bu kök hücrelerin son 30 yılın en önemli buluşlarından biri olarak gösterildiğini ifade etti. Dr. Tümtürk, "Bu yöntem, hücresel düzeyde tedavi sağlayan bir üründür ve leke tedavilerinden yara iyileşmesine kadar pek çok alanda etkili olabilmektedir" dedi.

    yaşlılık

    Eksozom kök hücre tedavisinin etkisinin zamanla ortaya çıktığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Tümtürk, "Tedavinin ilk etkileri genellikle 3. ve 4. aydan sonra kendini göstermeye başlar. Optimum sonuçlar ise genellikle ciltte 5. ve 6. aylarda, saçlı deride ise yine 6. aydan sonra ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

    (İHA)

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yanlış biliniyormuş! Yeşil ve filizlenmiş patates uyarısıYanlış biliniyormuş! Yeşil ve filizlenmiş patates uyarısı
    Tehlikeli alışkanlık! Demans riskini 4 kat artırıyorTehlikeli alışkanlık! Demans riskini 4 kat artırıyor
    Acilen zayıflamak isteyenler bol bol koklasın!Acilen zayıflamak isteyenler bol bol koklasın!
    Anahtar Kelimeler:
    saç dökülmesi cilt gençleşme yöntemleri hücre hücreler
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.