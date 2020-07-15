Yaşlı adam ölü bulunmuştu! 'Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm'

Olay, 11 Temmuz günü Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak’ta meydana geldi. Hobi bahçesinde suyun boşa aktığını fark eden kişinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekip, Hüseyin Erdem Sanlıer’i serada hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi, Sanlıer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, yaşlı adamın başına kürekle vurulduğu belirlendi ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Serada ve evinde yapılan incelemelerde ise içeride bulunan kasanın tamamen boşaltıldığı ve kapıda mavi renk aracın çalındığı anlaşıldı. Polisin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

'SARKINTILIK ETTİ' İDDİASI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmasına, Hüseyin Erdem Sanlıer’in yanında çalışan O.C.E. isimli genç ile başladı. Ekiplerin araştırması sırasında, seranın önünden çalınan araç, Körfez ilçesi Hereke sahilinde bulundu. Araştırmayı derinleştiren ekipler, cinayeti O.C.E.'nin, D.Ç. isimli kız arkadaşıyla işlediğini belirledi. Şüpheliler, dün İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınıp, emniyete getirilen şüphelilerden O.C.E., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. D.Ç.’nin, ifadesinde, yaşlı adamı kendisine sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. O.C.E. ve D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. (DHA)



