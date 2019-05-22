Yaşlı adamı öldürüp evini soymuşlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde öldürülmüş bulunan yaşlı adamın katil zanlısı oldukları ve evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zafir Pinari'nin (86) yalnız yaşadığı evde 13 Mayıs'ta ölü bulunmasının ardından Gökçeada Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Cesedin elleri ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlı olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, otopsi işleminin Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığında yapıldığı bildirildi.

Cinayetin failleri oldukları değerlendirilen ve haklarında yeterli delil bulunan 6 zanlının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüphelilerin konutlarındaki aramada, maktulden aldıkları değerlendirilen bir miktar avro ve Türk lirası, ziynet eşyası, plastik kelepçeler ve Pinari'ye ait şahsi eşyalar ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 13 Mayıs'ta Rum asıllı Zafir Pinari (86), Zarife Tepe mevkisindeki yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş bulunmuştu.

