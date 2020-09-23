Yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp, evi ateşe verdiler

Yangın, Kırıkkale kent merkezindeki Çalılöz Mahallesi 530. Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Hasan Özmen, pazar alışverişi için sabah saatlerinde evden ayrıldı. O sırada evin boş olduğunu tespit eden kişi yada kişiler, yaşlı adamın ev almak için biriktirdiği ve çekmecede duran 80 bin lirasını çaldı. Su saatini ve muslukları da söken hırsızlar, sonrasında evi ateşe vererek kayıplara karıştı.

PAZARDAN DÖNDÜ HAYATINININ ŞOKUNU YAŞADI

Pazardan döndüğünde evinin yandığını gören Özmen, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan soğutma işleminin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇEKMECEDEKİ 80 BİN LİRAMI ÇALMIŞLAR"

Yaşadığı durumu İHA muhabirine anlatan Hasan Özmen, "Sabah 07.30'da pazara gitmiştim. Pazarı yaptıktan sonra saat 12.00'da geri döndüm. Kapıyı açtım bir duman çarptı bana. Kapı kilitliydi. Aynı kilit ile kendi anahtarım ile açtım. İçeri girdim baktım yangın var. İçeri girdim göz gözü görmüyor. Geri çıktım bunaldım ben bayılacaktım. Dışarıda oturdum. Polisi aradım. 80 bin lira param vardı. Para çekmecede duruyordu. Parayı aldıktan sonra ortalığı da yakıp gitmişler" dedi.