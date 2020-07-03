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Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Antalya'da yalnız yaşayan bir kişinin evinden apartmana yayılan ağır koku sonrası korkunç gerçek gün yüzüne çıktı. 25 yıldır binanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Apartman sakinleri bina içinde ağır bir kokunun gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi. Apartman görevlisi kokunun geldiği yeri belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemede kokunun 25 yıldır giriş katta yalnız yaşayan emekli 67 yaşındaki Mehmet Sağlamoğlu’nun dairesinden geldiği belirlendi. İçeri giren görevliler, Sağlamoğlu’yu yatak odasında hareketsiz şekilde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine daireye gelen sağlık ekipleri Sağlamoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Sağlamoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar da polisin çalışmasını izledi.

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Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, “Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. ’Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur’ dedim. Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık. Koku gelmese anlamayacaktık. En son 22 Haziran’da görmüştüm. Bana kira vermişti. O tarihten beri görmedim. 1996’dan bu yana tek başına yaşıyor” dedi. (İHA)

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