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Yaşlı adamın gayri menkullerini dolandıran şebekeye darbe

27.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Yaşlı adamın gayri menkullerini dolandıran şebekeye darbe

Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa, Balıkesir ve Konya illerinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon yapıldı.

Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa, Balıkesir ve Konya illerinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon yapıldı. M.Y., V.A., B.B.A., S.G., Ö.G., A.O.S., M.Ö., R.G., H.B., M.K., E.D., E.C.D., M.İ, Ö.K., Ö.F.D., S.K. isimli 16 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, mağdur A.B. isimli şahsın Osmangazi ilçesinde bulunan bir arsasını satın almak için kendisiyle irtibata geçtikleri ve şahsı bir arsasını satmak için ikna ettikten sonra, aracılar vasıtası ile hastaneden rapor alındığı ve notere götürüldüğü, mağdurun yaşlı oluşu dolayısıyla dalgınlığından faydalanmak suretiyle yaklaşık 20 bin lira değerindeki 5 arsasına daha vekâletname çıkardıkları tespit edildi. Şüpheli tapu memuru aracılığı ile söz konusu 6 adet kıymetli arazinin tapu dolandırıcılığı şebekesi tarafından organize bir şekilde ele geçirildiği belirlendi. Ekipler bahse konu tapuların şüpheliler tarafından kısa süre içerisinde üçüncü kişilere satılarak bir an önce elden çıkarıldığını belirledi.
Bursa merkezli Balıkesir ve Konya illerini de kapsayan toplam 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında bir tapu memurunun da bulunduğu M.Y., V.A., B.B.A., S.G., Ö.G., A.O.S., M.Ö., R.G., H.B., M.K., E.D., E.C.D., M.İ, Ö.K., Ö.F.D., S.K. isimli 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda çok sayıda tapu senedi, başka kişiler adına nüfus kayıt örnekleri ve tapu kaydı sorguları ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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