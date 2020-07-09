HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşlı adamın maskeyle imtihanı! Gülümseten anlar

Yaşlı adamın maskeyle imtihanı! Gülümseten anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında zorunlu tutulan maske kullanımı sonrası Düzce'de çekilen görüntüler izleyenleri hem gülümsetti hem endişelendirdi.

Maskeyi başına, ensesinin arkasına geçiren kişi birkaç dakikalık uğraşın ardından maskeyi takabildi.Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Düzce'de maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük kısmı maske takma zorunluluğuna uyarken vatandaşların kamerasına takılan yaşlı bir kişinin maskeyle imtihanı görenleri gülümsetti. Bolu Caddesi üzerinde maske ile şapkası arasında adeta savaş veren kişi maskeyi önce başına takarak yüzüne getirmek istedi, ancak başarılı olamadı. Ardından şapkasını başına takan kişi maskesini şapkasının üzerinden takmaya çalıştı. Tekrar olmayınca maskeyi ensesine, iplerini başına geçirmeye çalışan kişi birkaç dakikalık uğraşın sonunda maskeyi takmayı başardı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Yolcuların gözü önünde şoförü dövdülerYolcuların gözü önünde şoförü dövdüler
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Survivor'da eleme adayı belli oldu! "Çok üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'da eleme adayı belli oldu! "Çok üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler

Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler

Hem hırsızlık yaptı, hem de selam verdi

Hem hırsızlık yaptı, hem de selam verdi

Yanlışlıkla tiner içti, hastanelik oldu

Yanlışlıkla tiner içti, hastanelik oldu

İlginç görüntü! Otomobil çöken yola düştü

İlginç görüntü! Otomobil çöken yola düştü

19 yaşındaki Can Aydoğdu'dan acı haber!

19 yaşındaki Can Aydoğdu'dan acı haber!

Kahraman polis, saldırganı böyle etkisiz hale getirdi!

Kahraman polis! Böyle etkisiz hale getirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.