Yaşlı adamın maskeyle imtihanı! Gülümseten anlar

Maskeyi başına, ensesinin arkasına geçiren kişi birkaç dakikalık uğraşın ardından maskeyi takabildi.Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Düzce'de maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük kısmı maske takma zorunluluğuna uyarken vatandaşların kamerasına takılan yaşlı bir kişinin maskeyle imtihanı görenleri gülümsetti. Bolu Caddesi üzerinde maske ile şapkası arasında adeta savaş veren kişi maskeyi önce başına takarak yüzüne getirmek istedi, ancak başarılı olamadı. Ardından şapkasını başına takan kişi maskesini şapkasının üzerinden takmaya çalıştı. Tekrar olmayınca maskeyi ensesine, iplerini başına geçirmeye çalışan kişi birkaç dakikalık uğraşın sonunda maskeyi takmayı başardı. (İHA)

