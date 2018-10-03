Yaşlı çiftin 'uygunsuz görüntüleri' İspanya'nın Benidorm kentindeki bir otelde, havuz başında kaydedildi.
HERKESİN İÇİNDE MASTÜRBASYON YAPTI
Sosyal medyada defalarca kez paylaşılan videoda havuz başında şeznlonglarda güneşlenen yaşlı kadın, partnerine mastürbasyon yapıyor.
Diğer turistlerin şaşkın bakışları arasında kimse yokmuşçasına devam eden çiftin görüntüleri yine diğer turistler tarafından kaydedildi.
Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!
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