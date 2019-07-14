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Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! Mahkeme cezayı artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Erzurum'da, evine girdiği Fikriye Kaya'nın (78) başına sopa ile vurup parmağını kırarak, altın yüzüğü ile cep telefonunu gasbeden eski komşu Özkan Aytuğ'a (23) üç ayrı suçtan verilen 13,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçu için, eylemin silahtan sayılan sopa ile ve yüzüne maske takmak suretiyle kendisini tanınmayacak hale koyarak işlenmesi nedeniyle cezada bir kat artırım yapıldığı bildirildi.

Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! Mahkeme cezayı artırdı

Olay, 16 Şubat 2015 tarihinde, Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Fikriye Kaya, çalan zilin ardından kapıyı açınca maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşlı kadına sopayla vuran saldırgan, Kaya'dan kendisine para vermesini istedi. Saldırgan, parasının olmadığını öğrenince Fikriye Kaya'yı mutfağa kadar sürükleyip, aldığı tabağı kırarak yaşlı kadının kollarına vurmaya başladı. Parmağını kırıp altın yüzüğü ile cep telefonunu gasbeden şüpheli, kaçtı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, maskeli saldırganın yaşlı kadının eski komşusu Özkan Aytuğ olduğunu belirledi. Yakalanan Aytuğ'un üzerinden Fikriye Kaya'nın cep telefonu çıktı.

Suçlamaları kabul etmeyen Özkan Aytuğ, tutuklanarak cezaevine kondu. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aytuğ, cep telefonunu arkadaşından 20 TL karşılığında aldığını, ailesinin beğenmemesi nedeniyle kendisinin de 50 TL'ye ikinci el telefon alan iş yerine sattığını ileri sürdü.

Olay günü zil çaldıktan sonra 'Kimsin?' diye sorduğunda cevap alamadığını, ancak çocuklarının gelmiş olabileceği düşüncesiyle kapıyı açtığını söyleyen Fikriye Kaya, "Kapıyı açtığımda yüzü maskeli kişi, 4 köşeli ağaçla bana vurunca yere yığıldım. Kan içinde kaldım. Bana 'Para nerede?' diye sordu. Olmadığını söyleyince 'seni öldürürüm, parayı çıkart' dedi. Olay sonrası cep telefonumu polisler teslim etti. Yüzüğü ise beni döven çocuğun ailesi teslim etti. Maskeli olduğu için yüzünü göremedim. Ciddi anlamda yaralandım, şikâyetçiyim" dedi.

KEMİK YAŞINDAN 2 YAŞ BÜYÜK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suç tarihinde kimlik yaşı 17 olan Aytuğ, yargılama sırasında kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, sanığın kemik yaşının kimlik yaşından 2 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Aytuğ'un 1998 olan doğum tarihi 1996 olarak değiştirildi. Yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan Özkan Aytuğ, 5 Ocak 2017'de tahliye edildi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Özkan Aytuğ, 'gece vakti nitelikli yağma' suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cep telefonu ve yüzük zararının giderilmesi nedeniyle verilen ceza 6 yıla düşürüldü. 'Yaralama' suçundan verilen 2 yıllık ceza, eylemin 'silah'la işlenmesi nedeniyle önce 3 yıla, yaşlı kadının vücudunda kemik kırığına sebebiyet verecek düzeyle olması nedeniyle de 3,5 yıla çıkarıldı. Heyet, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Fiilin silahla ve kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle işlediğini dikkate alan heyet cezayı 4 yıla yükseltti.

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GEREKÇELİ KARARDA, SOPA VE MASKEYE VURGU YAPILDI

Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, Özkan Aytuğ'dan kıyafetleri üzerinden alınan kar örneklerinin Fikriye Kaya ile uyumlu olduğu, bu nedenle sanığın savunmalarının gerçek dışı açıklamalar olduğu vurgulandı. 3 suç için de alt sınırdan uzaklaşarak ceza tayin edildiği aktarılan kararda, "Sanığın üzerine atılı bulunan 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçu sabit görülerek sanığın suçu inkarı, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı, eylemin sanığın yıllardır tanıdığı, ilerlemiş yaştaki ve kadın olan katılana yönelik gerçekleştirilmesi dikkate alınarak teşdiden ceza tayin edilmiş, eylemin silahtan sayılan sopa ile ve yüzüne maske takmak suretiyle kendisini tanınmayacak hale koyarak işlendiği cezasından bir kat artırım yapılmıştır" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum gasp Fikriye Kaya özkan aytuğ

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
4 yıl ! eğer doğru anladıysam o hakimin annesine bu yapılsa ne kadar ceza verirdi diye sorardım ..
bu gaspçı insansa ben değilim ...
bu namussuza ceza verilmesi iyi inşaallah diger hakimlerede emsal teşkil eder ailedi birşey verememişse bari bu çocuğu içerde dini ve mesleki birşeyle ıslah etsinler ya bu yaşlı kadın ölseydi
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