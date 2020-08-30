HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı

Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Konya’da yolda yürüyen yaşlı kadının elinde bulunan cüzdanını çalan şahıs tutuklandı.

Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı

Konya’da yolda yürüyen yaşlı kadının elinde bulunan cüzdanını çalan şahıs tutuklandı. Cüzdanın çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, 25 Ağustos Salı günü 16.00 sıralarında Feritpaşa Mahallesi Nişantaşı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şükriye K. (76) yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi elinde bulunan cüzdanı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cüzdanı gasp eden kişinin T.K. (28) olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından Konya Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli T.K.’nin yaşlı kadının cüzdanını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın yolda yürürken yaşlı kadını görmesi ve arkasından yaklaştıktan sonra cüzdanı çalıp olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
Giresun'da ölü sayısı yükseldiGiresun'da ölü sayısı yükseldi
İbadete açılan Kariye Camii nerede? Kariye Camii tarihi!İbadete açılan Kariye Camii nerede? Kariye Camii tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Diğer Haberler
Giresun'dan bir acı haber daha... Ölü sayısı yükseldi
Giresun'da ölü sayısı yükseldi
Devletin zirvesi Anıtkabir’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
Erdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlar
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
3 büyüklüğündeki deprem sonrası şok uyarı
Korkutan açıklama! 'Kışın bağıl nem oranı düştüğü için salgın riski 5 kat artacak'
Korkutan açıklama! 'Kışın salgın riski 5 kat artacak'
Büyük Zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor
Büyük Zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.