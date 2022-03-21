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Yaşlılar Haftası nedir, ne zaman kutlanır? 2022 Yaşlılara Saygı Haftası tarihi!

21.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlı nüfusunda artış yaşamasıyla beraber yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan Yaşlılar Haftası Mart ayının merak edilen konuları arasında bulunuyor. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle sağlıklı yaşamanın önemi vurgulanmakta. Peki Yaşlılar Haftası nedir, ne zaman kutlanır? 2022 Yaşlılara Saygı Haftası tarihi!

Yaşlılar Haftası nedir, ne zaman kutlanır? 2022 Yaşlılara Saygı Haftası tarihi!

Yaşlılık ve sağlık ile ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla her sene Mart ayında Yaşlılar Haftası kutlanıyor. Daha iyi ve sağlıklı yaşlanmanın öneminin vurgulandığı Yaşlılar Haftası etkinlikleri ile çeşitli aktiviteler de düzenleniyor. Peki, Yaşlılar Haftası nedir, ne zaman kutlanıyor?

YAŞLILAR HAFTASI NEDİR?

Son dönemde ve özellikle yirminci yüzyılda dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenler beklenen yaşam süresinin çoğalmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta olup ülkemizde yaşlı nüfusta giderek artış yaşanmaktadır.

Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirmektedir. Bu sebeple çeşitli egzersizler ile sağlıklı görünmenin öneminin anlatıldığı Yaşlılar Haftası düzenlenmektedir.

YAŞLILAR HAFTASI NE ZAMAN?

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” olarak anılmakta ve bu tarihlerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu özel haftada yapılan etkinlikler arasında huzurevlerinde, okullarda ve çeşitli kurumlarda, yaşlıların sağlık durumlarına uygun özel müzik, dans, el işi etkinlikleri, sinema gösterimi, gezi, mangal, tulum-kemençe eşliğinde mini konser düzenlenmesi gibi farklı aktiviteler bulunmaktadır.

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