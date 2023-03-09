Yaşlılık belirtilerini anında geçiriyor! Botoks etkisi yaratan maske tarifi

Yaş ilerledikçe ciltte meydana gelen kırışıklıklar çok daha yaşlı görünmeye neden olabiliyor. Cilt bakımının aksatılması yüzdeki kırışıklıkların artmasına sebep oluyor. Botoksa olan talep hem olgun kadınlar hem de gençler arasında giderek artıyor. Ancak yanlış yapılan botoks uygulamaları ciltte kötü sonuçlar yaratabiliyor. Evde yapılan etkili maske tarifleri ile botoks etkisi yaratmak mümkün olabiliyor.

Scott McGlynn, geceleri rahatlatıcı bir banyodan önce takip etmeyi sevdiği bir güzellik rutinini paylaştı. Gençlik iksiri olarak görülen bu rutinde ihtiyacınız olan temel malzeme bir adet avokado.

DOĞAL IŞILTININ ETKİLİ YOLU

Scott, marketten aldığı avokadoyu bir kapta iyice ezdi. Karışıma en sevdiği serumdan birkaç damla ekledi, ancak bu adımın "isteğe bağlı" olduğunu açıkladı. "Gerçekten karıştırın ve sonra yüze uygulayın. Bu, bir yüz maskesi takmanın ve ardından güzel bir ışıltı almanın çok doğal bir yolu" diye açıkladı.

20 DAKİKA BEKLETİN

Scott, maskeyi yaklaşık 20 dakika boyunca bekletmenizi tavsiye etti. Sonuçları şöyle paylaştı: "Voila, banyodan çıktım, doğal bir ışıltı!"

MUZ KABUĞU DA ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcısı kendi uyguladığı yöntemler arasında muz kabuğu olduğunu paylaştı. "Yüzünüze sürülen muz kabuğu da harika!"

AVOKADONUN CİLDE FAYDALARI