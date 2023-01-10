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Yaşlılık izlerini anında silip atıyor! Sadece bir saat içinde...

10.01.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman geçtikçe vücudumuzun çeşitli yerlerinde değişimler yaşanıyor. Vücuttaki kolajenin azalması cildin kırışmasına neden oluyor. Ciltteki kırışıklıkları düzeltmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Özellikle yaşlılığı en çok gösteren alanlardan olan ellerde görülen kırışıklıklar kadınların şikayet ettiği konular arasında yer alıyor. Ellerdeki kırışıklıkları anında geçirecek yöntem etkili sonuçlar sağlıyor.

Yaşlılık izlerini anında silip atıyor! Sadece bir saat içinde...

Herkes bakımlı ellere sahip olmak istiyor. Daha bakımlı bir görünüm için ellerin nemini korumak gerekiyor. Kuru ve kırışmış eller istenmeyen görünümlere sebep oluyor. Geçen yılların tüm vücut bölgelerinde olduğu gibi el bölgesinde de yaşlanmaya sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yakup Çil, ellerde yıllar içerisinde kırışıklıkların arttığını, elin özellikle gevşek olan sırt bölgesinde yaşlanma belirtilerinin daha fazla dikkat çektiğini söyledi.

OPERASYONDAN SONRA İZ KALMIYOR

Kök hücre tedavilerinin ellerdeki yaşlı görüntünün giderilmesi ve daha canlı bir cilt görünümü kazandırılmasında etkili bir estetik işlemi olduğunu söyleyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "İşlem lokal veya sedasyon anestezisi altında yaklaşık 45 dakika-1 saatlik süre içerinde gerçekleştirilir. Alınan yağ dokusu hazırlanılarak kök hücrelerden zengin bir yağ hücresi topluluğu el bölgesine aktarılmaktadır. Hazırlanan kök hücreden zengin yağ dokusu, çok ince kanüller yardımıyla el sırtı bölgesine verilmektedir. Bu sayede kişinin el bölgesinde geçirilmiş olan işleme ait iz kalmamaktadır” dedi.

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30’LU YAŞLARDAN SONRA KIRIŞIKLIKLAR ARTIYOR

Ellerimizin diğer vücut bölgelerimizde olduğu gibi 30’lu yaşlardan sonra belirgin şekilde yaşlanmaya başladığını dile getiren Prof. Dr. Çil, “Güneş ışınlarına ve dış ortamdaki kimyasal madde ve etkenlere fazla maruz kalma yaşlanmayı etkiler. Açık havada elini çok fazla kullanmak zorunda kalan kişilerde el cildinde meydana gelen yaşlılık belirtileri daha fazla dikkat çekmektedir” diye konuştu.

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GÜNEŞ IŞINLARI VE KİMYASAL MADDELER YAŞLANMA BELİRTİLERİ ARTIRIYOR

Ellerdeki kırışıklıkları tetikleyen faktörlere değinen Prof. Dr. Çil, “Meslek nedeniyle elini çok fazla kullanmak zorunda kalan, elinin çok fazla kimyasal maddelere temas etmesi gereken işlerde kalan kişilerde eldeki yaşlanma belirtileri daha fazla olabilmektedir. Açık havada güneş ışınlarına çok maruz kalan kadınların elleri daha çabuk yaşlılık belirtileri ortaya çıkabilmektedir” dedi.

40'LI YAŞLARDAN SONRA YAPILABİLİR

Soğuğun ve sıcağın birey üzerindeki etkilerinden bahseden Prof. Dr. Çil, “Aşırı soğuk veya aşırı sıcak ortamlarda çalışan ve işi gereği aşırı sıcak ve soğuk havaya çok maruz kalan ellerde yaşlılık belirtileri daha erken başlayıp, daha çok yaşlanmaya neden olabilir. El estetik işlemleri, ellerdeki yaşlanmanın belirtilerinin ortaya çıkmasından sonraki dönemlerde, yapılacak işleme göre 40’lı yaşlardan sonra yapılabilir” ifadelerini kullandı.

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DOLGU MATERYALLERİ KULLANILIYOR

El bölgesi cildindeki güneş ışınlarına bağlı oluşan lekelenmelerde lazer ışınlarından yararlanıldığını söyleyen Prof. Dr. Çil, şu bilgileri paylaştı:
“Fakat kırışıklık ve oluşan hacim azalması nedeniyle meydana gelen deformasyonlar farklı tedavi seçenekleri arayışına neden olmaktadır. El sırtı bölgesine yapılacak olan cilt kesilerinin izleri belli olacağından açık cerrahi işlemleri tercih edilmemektedir. Oluşan doku eksikliği yüz bölgesine uygulandığı gibi dolgu materyalleri kullanılarak doku eksiklikleri giderilmeye çalışılmaktadır."

YAĞ TRANSFERİ EN POPÜLER YÖNTEM

El bölgesinde genç görünüm sağlamak için diğer bir tedavi yönteminin de kendi yağ dokusundan hazırlanan yağ hücrelerinin el bölgesine aktarılması olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, “Yağ transferi tüm vücut bölgelerindeki eksiklikleri gidermek için son yıllarda en popüler olan yöntemdir. Bu sayede yağ dokusu içinde bulunan kök hücreden zengin yağ hücreleri, el bölgesindeki doku eksikliğini gidermekte, el sırtı cilt bölgesinin daha canlı ve daha genç bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilmektedir” değerlendirmesinde bulundu

İŞLEM 1 SAAT İÇİNDE BİTİYOR

El bölgesine aktarılacak yağ hücrelerinin, karın, bel veya basen bölgesinden lokal anestezi altında alınabildiğine dikkat çeken Pro. Dr. Çil, şunları kaydetti:
“İşlem lokal veya sedasyon anestezisi altında yaklaşık 45 dakika-1 saatlik süre içerinde gerçekleştirilebilmektedir. Alınan yağ dokusu hazırlanılarak kök hücrelerden zengin bir yağ hücresi topluluğu el bölgesine aktarılmaktadır. Hazırlanan kök hücreden zengin yağ dokusu, çok ince kanüller yardımıyla el sırtı bölgesine verilmektedir. Bu sayede kişinin el bölgesinde geçirilmiş olan işleme ait iz kalmamaktadır. Ellerimiz en çok görünen bölgelerinizden biri olması nedeniyle yapılan işlem kişilerin el bölgesi görünümüne büyük fayda sağlayabilmektedir.”

SEANSLAR 1-2 YIL ARAYLA TEKRARLANABİLİR

Tedavinin ne kadar süre devam edeceğini anlatan Prof. Dr. Çil, “El bölgesine yapılacak kök hücre tedavisi kişinin işlemden fayda görmesi ve tedavinin etkinliğinin artırılması istendiğinde 2-3 seans yapılabilir. Seanslar kişinin ellerindeki yaşlanma derecesine göre 1-2 yıl arayla tekrarlanabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(DHA)

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