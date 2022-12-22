Canlı görünen bir cilt sizi daima daha genç ve enerjik gösterir. Teninizin bariyerini onaran ürünleri kullanarak daha bakımlı bir görünüme sahip olmanız hiç de zor değil! Sağlıklı bir tene uygulayacağınız makyajın bile daha güzel görüneceği aşikâr. Eğer "Doğru bir cilt bakımına ihtiyacım var." diyorsanız listemizi incelemenizi öneririz. İşte 2022 senesinin en çok satan cilt bakım ürünleri!

1. Hassas kuru ciltler için: Sebamed Zeytinyağlı Yüz & Vücut Temizleyici Likit

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Zeytinyağı içeren formülüyle cildinize ekstra yumuşaklık kazandıracak Sebamed Zeytinyağlı Yüz & Vücut Temizleyici Likit, hassas ve kuru ciltler için doğru bir tercih. Nem kaybına karşı yüzünüzü ve vücudunuzu koruyup besleyecek ürün, pürüzsüz ve esnek bir görünüm sağlar. pH 5.5 değeri ile cildin doğal tabakasını koruyan likit, kısa sürede cildinizde fark yaratır. Sabun, alkali ve paraben içermeyen ürünü denemenizi öneririz.

2. Cildinizi besleyin: Neutrogena Norveç Formülü Besleyici Bakım Kremi

Kuru ve çok kuru ciltler için geliştirilmiş Neutrogena Norveç Formülü Besleyici Bakım Kremi, gün boyu cildinizin nem ihtiyacını karşılar. Yoğun besleyici formülü ve içeriğindeki E vitamini ile cildinizde rahatlama sağlayan ürün, bakım rutininizin vazgeçilmezi olur. Norveç formülü ile üretildiği için cildinizdeki gerginliği alarak daha sağlıklı bir tene kavuşmanızı sağlar. Cildinizi dış etmenlerden dolayı oluşacak kuruluğa karşı korumak istiyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz.

3. C vitaminli serum ile cildiniz ışıldasın: Solaris C Vitamini Serum Leke Karşıtı

Aydınlatıcı etkisiyle cildinizi daha sağlıklı bir görüntüye kavuşturacak Solaris C Vitamini Serum Leke Karşıtı, ışıltılı bir yüze zemin hazırlar. Cildinizdeki ton eşitsizliğini düzenleyerek daha genç ve pürüzsüz bir görünüm kazandıracak serum, favoriniz olmaya aday! Antioksidan özelliği ile serbest radikallere karşı koruma sağlar. Böylece daha parlak bir cilt vadeder. Cilt leke karşıtı yapısıyla dikkat çeken seruma bir şans verin.

4. Şeker peelingi ile cildinizi besleyin: L'Oréal Paris Şeker Peelingi Besleyici

Cilt sağlığınıza önem veriyorsanız şüphesiz, peeling bakımının faydalarını bilirsiniz. L'Oréal Paris Şeker Peelingi Besleyici; cildinizdeki sivilce, leke ve siyah nokta gibi istenmeyen sorunları minimize eder. Karma ciltler için özenle hazırlanan ürün, cildinizi bebeksi bir görünüme kavuşturur. Hindistan cevizi ve kakao yağı içeren formülü ile cilt bariyerinizi korur ve besler. Cildinizdeki gözeneklere yoğun şekilde peeling yapacak ürün, denemeye değer!

5. Dengeleyici tonik ile cildinizi yenileyin: The Purest Solutions BHA%2 Oil Control Toner

Cildinizi ölü hücrelerden arındıracak bir toniğe ne dersiniz? The Purest Solutions BHA%2 Oil Control Toner, bu şansı size tanıyor. Geniş ve tıkanmış gözenekler için oldukça etkili olan ürün, özellikle akneli ve iz bulunan ciltlerde fark yaratır. Daha nemli bir cilde kavuşmanızı sağlayacak tonik aynı zamanda cildinizi lekelerden arındırır. Günlük cilt bakımınızın gözdesi olacak ürünü kaçırmayın!

6. Yaşlanmayı yavaşlatın: L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yoğun Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi

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Yaşlanma karşıtı etkisiyle ön plana çıkan L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yoğun Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi, cildinizdeki kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. İçerdiği pro-xylane ile cildin destek liflerini güçlendirir. Cilt dokusunu düzenleyerek sağlıklı bir görünüme kavuşturur. Cildinizi sıkılaştırıp sarkmaları toparlayacak krem, kaz ayağı kırışıklıklarında da oldukça etkili! Günlük bakımınıza ekleyebileceğiniz mucizevi ürünü incelemeden geçmeyin, deriz!

7. Dört mevsim fayda sağlayacak: Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50

Sadece yaz mevsiminde değil, dört mevsim kullanabileceğiniz Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50; yüksek koruma faktörüyle cildinizin elastikiyetini korur. Provitamin B5 ve E vitamini içeren ürün, cildinizi besleyerek teninize daha sağlıklı bir görünüm kazandırır. Yağ ve alkol içermeyen ürün cildinizi korumayı hedefler. Güçlü antioksidan özelliği ile cildinizi serbest radikallere karşı koruyan kremi yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceksiniz!

8. Gece kremi ile cildinizde fark yaratın: Vichy Liftactiv Supreme Night Kırışıklık Karşıtı Gece Bakım Kremi

Vücudun kendini yenilediği gece saatlerinde cildinize etkili bir bakım uygulamaya ne dersiniz? Vichy Liftactiv Supreme Night Kırışıklık Karşıtı Gece Bakım Kremi, ilk kullanımdan itibaren farkını hissettirir. Yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltan krem, daha sıkı bir cilt vadeder. Siz uyurken cilt bakımınızı tazeleyerek zahmetsiz bir güzelliğin mimarı olur. Günlük kullanıma uygun olarak üretilen krem, dermatolojik testlerden geçerek hazırlanır.

9. Tüm vücudunuza uygulayabileceğiniz: Nivea Soft Krem

El, yüz ve vücudunuza uygulayabileceğiniz etkili bir nemlendirici ile karşınızdayız! 2022'nin en çok tercih edilen ürünlerinden Nivea Soft Krem, tüm cilt tiplerine uygun olarak üretilir. Gün boyu canlandırıcı etkisiyle cildinizin daha yumuşak ve esnek olmasını sağlayacak ürün, daima bakımlı bir görünüm kazandırır. İçeriğinde jojoba yağı ve E vitamini bulunan kremle ipeksi bir tene kavuşmanız hiç zor olmayacak.

10. Sivilce karşıtı yüz nemlendiricisi arayanlara: Neutrogena Sivilce Karşıtı Yağsız Yüz Nemlendiricisi

Sivilce lekelerini temizlemeye ve önlemeye yardımcı olduğu klinik olarak kanıtlanmış Neutrogena Sivilce Karşıtı Yağsız Yüz Nemlendiricisi, gün boyu cildinizi canlandırır. Aloe vera ve papatya içeren formülüyle daha sıkı bir cilt sağlayan ürün, günlük bakımınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Cildinizdeki bariyeri koruyarak yeni sivilcelerin oluşumuna karşı direnç sağlar. Üstelik inatçı sivilce lekelerini de gözle görünür bir şekilde temizler.