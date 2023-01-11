KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Boşuna para vermeyin: Doğal botoks etkisi yaratıyor! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor

Boşuna para vermeyin: Doğal botoks etkisi yaratıyor! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor

11.01.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlandıkça sağlığımız gibi saçlarımız ve cildimiz de değişime uğruyor. Yaşanan değişimler istenmeyen görüntülere sebep olabiliyor. Kadınlar daha gergin ve canlı bir cilt için botoks yaptırıyor. Ancak botoksa para vermek istemiyorsanız her evde bulunan ve çöpe atarak ziyan ettiğimiz bir meyve kabuğu tüm yaşlılık izlerini silebilir. Doğal botoks etkisi yaratacak bu yöntemi kesinlikle denemelisiniz.

Boşuna para vermeyin: Doğal botoks etkisi yaratıyor! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor

Yüzdeki kırışıklıkları geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Botoks ve yüz yogası gibi uygulamaların kırışıklıkları önemli ölçüde geçirdiği biliniyor. Yüz kırışıklıklarını geçirmek için etkili sonuçlar arıyorsanız TikTok'ta gençlik sırrını paylaşan bir kadının uyguladığı yöntemi deneyebilirsiniz. Bu basit güzellik hilesi için tek ihtiyacınız olan malzeme muz kabuğu. Yanlış duymadınız! Çöpe atarak ziyan ettiğimiz muz kabuğu doğal botoks etkisi yaratacak.

YILLARDIR BU YÖNTEMİ KULLANIYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-11 155426

Üç çocuk annesi Alayna Ryan , cildinin kırışmasını önlemek için muz kabuğu kullandığını açıkladı. Alayna bu yöntemin "iğrenç" olabileceğini belirtirken, yıllardır bu yöntemi uyguladığını ve botoksun çok etkili bir doğal alternatifi olduğunu iddia etti. Alayna yüzüne muz kabuğunu sürerken şöyle dedi: "Tamam, gerçekten iğrenç ama işe yarıyor. Yıllardır yaptığım şey bu."

DERMATOLOGLAR MUZ KABUKLARININ FAYDALARINI DOĞRULADI

Alayna'nın videosu, hızla viral hale geldiği ve 1,8 milyon izlenmeye ulaştığı için birçok kişiyi açıkça etkiledi. Yakın tarihli bir makalede dermatologlar, muzun boş kabuklarını cildinizde kullandığınızda sahip olduğu yaşlanma karşıtı ek faydaları ortaya çıkardı.

Ekran görüntüsü 2023-01-11 155434

GÖZ ALTINI DA AYDINLATIYOR

Bu meyvenin cilt bakımı üzerindeki etkilerini kanıtlayacak hiçbir bilimsel kanıt olmamasına rağmen, Chicago merkezli dermatolog Dr. Jordan Carqueville ve Teksas merkezli Dr. Adeline Kikam, faydalar konusundaki uzmanlıklarını paylaşıyor. Dr. Kikam'a göre muzun tanenleri, farklı cilt bakım ürünlerinde sıkılaştırma ve tonlama amacıyla kullanılanlara benzer. Bu tanenlerin ayrıca göz altı torbalarını azaltmaya ve onları aydınlatmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Ekran görüntüsü 2023-01-11 155442

CİLDİNİZDE UZUN SÜRE TUTMAYIN

Makalede, "Muzları aslında bazı cilt bakım ürünlerinde bir bileşen olarak bulabilirsiniz, çünkü bunlar cilde iyi gelen fitokimyasallar ve A vitamini açısından zengindirler" dedi. Makale, Dr. Carqueville'in düşüncelerini şöyle açıklıyor: "Kabukları cilt üzerinde uzun süre bırakmak, cildi potansiyel olarak "tıkayabilir" ve esasen nemi hapsedebilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 3 malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanınSadece 3 malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanın
Sadece 3 malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanınSadece 3 malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanın
Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...
Anahtar Kelimeler:
muz yaşlılık botoks kadın yaşlı yüz yogası yüz kırışıklığına ne iyi gelir evde Göz güzellik

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...

Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...

Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! "Eltimle kocam fantezi yapıp..."

Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! "Eltimle kocam fantezi yapıp..."

Bikinisiyle çektiği videoyla yorumlara meydan okudu

Bikinisiyle çektiği videoyla yorumlara meydan okudu

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Meme ucu bir anda koptu! Milyonlarca kişi dehşete düştü

Meme ucu bir anda koptu! Milyonlarca kişi dehşete düştü

Güvelerin kökünü kurutuyor! Tamamen kurtulacaksınız

Güvelerin kökünü kurutuyor! Tamamen kurtulacaksınız

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.