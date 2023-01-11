Boşuna para vermeyin: Doğal botoks etkisi yaratıyor! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor

Yüzdeki kırışıklıkları geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Botoks ve yüz yogası gibi uygulamaların kırışıklıkları önemli ölçüde geçirdiği biliniyor. Yüz kırışıklıklarını geçirmek için etkili sonuçlar arıyorsanız TikTok'ta gençlik sırrını paylaşan bir kadının uyguladığı yöntemi deneyebilirsiniz. Bu basit güzellik hilesi için tek ihtiyacınız olan malzeme muz kabuğu. Yanlış duymadınız! Çöpe atarak ziyan ettiğimiz muz kabuğu doğal botoks etkisi yaratacak.

YILLARDIR BU YÖNTEMİ KULLANIYOR

Üç çocuk annesi Alayna Ryan , cildinin kırışmasını önlemek için muz kabuğu kullandığını açıkladı. Alayna bu yöntemin "iğrenç" olabileceğini belirtirken, yıllardır bu yöntemi uyguladığını ve botoksun çok etkili bir doğal alternatifi olduğunu iddia etti. Alayna yüzüne muz kabuğunu sürerken şöyle dedi: "Tamam, gerçekten iğrenç ama işe yarıyor. Yıllardır yaptığım şey bu."

DERMATOLOGLAR MUZ KABUKLARININ FAYDALARINI DOĞRULADI

Alayna'nın videosu, hızla viral hale geldiği ve 1,8 milyon izlenmeye ulaştığı için birçok kişiyi açıkça etkiledi. Yakın tarihli bir makalede dermatologlar, muzun boş kabuklarını cildinizde kullandığınızda sahip olduğu yaşlanma karşıtı ek faydaları ortaya çıkardı.

GÖZ ALTINI DA AYDINLATIYOR

Bu meyvenin cilt bakımı üzerindeki etkilerini kanıtlayacak hiçbir bilimsel kanıt olmamasına rağmen, Chicago merkezli dermatolog Dr. Jordan Carqueville ve Teksas merkezli Dr. Adeline Kikam, faydalar konusundaki uzmanlıklarını paylaşıyor. Dr. Kikam'a göre muzun tanenleri, farklı cilt bakım ürünlerinde sıkılaştırma ve tonlama amacıyla kullanılanlara benzer. Bu tanenlerin ayrıca göz altı torbalarını azaltmaya ve onları aydınlatmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

CİLDİNİZDE UZUN SÜRE TUTMAYIN

Makalede, "Muzları aslında bazı cilt bakım ürünlerinde bir bileşen olarak bulabilirsiniz, çünkü bunlar cilde iyi gelen fitokimyasallar ve A vitamini açısından zengindirler" dedi. Makale, Dr. Carqueville'in düşüncelerini şöyle açıklıyor: "Kabukları cilt üzerinde uzun süre bırakmak, cildi potansiyel olarak "tıkayabilir" ve esasen nemi hapsedebilir."

