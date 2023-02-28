Yaşlılık izlerini yok ediyor! Botoks etkisi yaratan doğal maske tarifi

Cildindeki kırışıklıklardan ve mimik çizgilerinden kurtulmak isteyen birçok kadın gençler arasında da artış görülen botoks uygulamaları yerine doğal bakımlara yöneliyor. Botoks çok daha etkili sonuçlar sağlasa da yan etkilere neden olabiliyor. Ancak evde yapılan doğal maskeler cildin nemini ve gerginliğini sağlamak mümkün olabiliyor.

Uzmanlar cildin kırışmasını önlemek için en önemli adımının düzenli olarak güneş koruyucu kullanmanız olduğunu belirtiyor. Ayrıca bol su içmek, makyajla uyumamak, stresten uzak kalmak, E vitamini içeren gıdalar tüketmek, sigara ve alkolden uzak durmak da cildin sağlığı için büyük önem taşıyor.

BOTOKS ETKİSİ YARATAN DOMATES MASKESİ TARİFİ

1 domatesin kabuğunu soyarak, ezin ve içerisine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırın.

Temiz cildinize eşit miktarda uygulayın.

Domates maskesini 20 dakika cildinizde bekletin.

15 günde 1 domates maskesini uygulayabilirsiniz.



