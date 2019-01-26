Yaşlılıkta görme kayıplarının önüne geçmek için neler yapmalı?

Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Seda Mütevelli, yaşlılıkta en sık görülen göz hastalıklarını açıklıyor. Özellikle 40 yaşından sonra daha sık rastlanan görme problemleri, tedavi edilmezse körlüğe kadar gidebiliyor. Sağlıklı ve işlevsel bir hayat sürmede en önemli duyu organının gözdür. Yaşlanma sürecinden en fazla etkilenen duyu organımız gözdür. Yaşa bağlı ortaya çıkan göz hastalıkları genelde sinsice başlıyor. Oldukça yavaş ilerleyerek, çok ciddi sonuçlar doğurabilen bu hastalıkların tedavisi, özellikle ileriki aşamalarda mümkün olamayabiliyor. Bu nedenle sıklıkla göz kontrolleri yaptırmak, hastalıkların oluşturacağı tahribatı en aza indirmek noktasında erken teşhis ve tedavi çok önemli. YAŞLILIKTA BOZULAN GÖZ SAĞLIĞI, FARKLI HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR PRESBİYOPİ: Yaşa bağlı olarak yakın görüşün bozulması anlamına gelen bu hastalıkta, şekil değiştirebilir özellikte olan ve gözlerimizin içinde yer alan mercek, şekil değiştiremez hale geliyor. Bu nedenle bu hastalığa sahip olanlar, cisimleri 50 cm’den yakına getirdiklerinde görmede zorluk yaşıyorlar. Presbiyopi, tüm dünyada uygulanan göz içi Trifokal mercek operasyonları ve presbylasik lazer ile tedavi edilebiliyor.

KATARAKT: Dünyada en sık görülen görme hastalıklarından biri olan katarakt, ciddi görme kayıplarına neden oluyor. Göz merceğinin saydamlığını kaybedip, tam ortasında beyazlığın ortaya çıkmasıyla kendini gösteren bu hastalık, sadece yaşlılarda değil, gençlerde de sıklıkla görülüyor. Kişinin gündelik yaşam kalitesini fazlasıyla olumsuz etkileyen katarakt, genelde buğulu görme, göz kamaşması, çift görme, renklerin matlaşması, ışık hassasiyeti, çok sık göz derecesi değişmesi gibi belirtilerle kendini belli ediyor. Katarakt tedavisi günümüzde lokal anestezi ile 15 – 20 dakika süren bir ameliyatla yapılabiliyor. GLOKOM: Glokom, halk arasında ‘göz tansiyonu’ olarak biliniyor. Dünyada yaklaşık 70 milyon hastada görülen bu hastalık çeşidi, göz içi basıncının, optik sinir başının normal fonksiyonlarını olumsuz etkileyecek kadar yüksek seyretmesi ile gelişen bir hastalık. Erken teşhis konusunda en çok dikkat edilmesi gereken göz hastalığı olan glokom nedeniyle kaybedilen görme yetisi, bir daha kazanılamayabiliyor. Çoğunlukla görme tansiyonu sebebiyle ortaya çıkan bu hastalık, görme sinirinin tahribatına yol açıyor. Göz tansiyonu ise göz içindeki sıvının ve basıncın normalden fazla olmasına neden olup, görme sinirini tahrip ediyor. Glokom nedeniyle zarar gören göz sinirinin iyileşmesi imkansız olsa da doktor gözetiminde yapılan tedavilerle hastalığın ilerlemesi engellenebiliyor.