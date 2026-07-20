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Yastığın altına defne yaprağı koymanın sebebi ortaya çıktı! Nenelerin yıllardır uyguladığı yöntem

Nesilden nesle aktarılan geleneksel yöntemlerden biri olan yastığın altına defne yaprağı koyma alışkanlığı yeniden gündeme geldi. Bu uygulama bilimsel olarak kanıtlanmış değil ancak hoş kokusu nedeniyle bazı kişilerde rahatlama hissi oluşturuyor.

Yastığın altına defne yaprağı koymanın sebebi ortaya çıktı! Nenelerin yıllardır uyguladığı yöntem
Nilgün Arabacı

Geçmişten günümüze pek çok doğal yöntem evlerde uygulanmaya devam ediyor. Bunlardan biri de yastığın altına defne yaprağı koymak. Özellikle büyüklerden miras kalan bu alışkanlığın daha rahat uyumaya yardımcı olduğuna inanılıyor.

KOKUSUYLA RAHATLAMA HİSSİ VERİYOR

Defne yaprağı, içerdiği doğal aromatik bileşenler sayesinde kendine özgü bir koku yayıyor. Hoş kokuların bazı kişilerde gevşeme hissi oluşturabiliyor.

GELENEKSEL YÖNTEM

Anadolu'nun birçok bölgesinde uzun yıllardır uygulanan bu yöntemin, daha huzurlu bir uyku amacıyla tercih edildiği belirtiliyor.

DOĞAL KOKU KAYNAĞI

Kimyasal oda kokuları yerine doğal alternatif arayan bazı kişiler, kurutulmuş defne yapraklarını dolaplarda, yastık kenarlarında veya yaşam alanlarında kullanmayı tercih ediyor. Defne yaprağı bulunduğu ortama hoş bir aroma katabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Defne yaprağı
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