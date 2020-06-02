Yastıklarınızı atmayın! Bu yöntemle ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak...

Yastıkların düzgünce temizlenmesi hem hijyen hem de sağlık açısından önemli. Gece boyunca başımızı yasladığımız yastıklarda biriken bakteri ve mikroplar hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Ayrıca ter ve ağızdan akan sular sebebiyle yastıklar bir yerden sonra ciddi oranda sararıyor. Ama artık bu durumu dert etmenize gerek yok. Çünkü sizler için yastıkları kolaylıkla temizlemenin yollarını bir araya getirdik.

ELYAF YASTIKLAR

Elyaf, en sık kullanılan yastık dolgusu. Ama bildiğiniz gibi bu dolgunun farklı çeşitleri var. Bu nedenle elyaf yastığı temizlemeye başlamadan önce dolguda kullanılan elyafın çeşidini ve kalitesini öğrenmelisiniz. Bunun için ilk olarak yastığın etiketine ve varsa paketinden çıkan kullanım kılavuzuna bakın. Eğer hiçbiri yoksa aldığınız yerle iletişime geçebilirsiniz. Gerekli bilgileri edindikten sonra yastığı çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. 40 derecelik program yeterli olacaktır.

Eğer elyaf yastığınız çok sarardıysa ve yıkamanıza rağmen lekeler çıkmadıysa evdeki malzemeleri kullanarak bir çözüm üretebilirsiniz.