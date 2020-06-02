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Yastıklarınızı atmayın! Bu yöntemle ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Nevresimleri sık sık değiştirip yatakları havalandırıyoruz ama yine de yatakta tam hijyen sağlamaya yetmiyor. Uyku saatlerini daha temiz bir ortamda geçirebilmek için yastıkları da güzelce temizlemek gerekiyor. Eğer işin püf noktalarını bilmiyorsanız yastık temizlemek size külfet gibi gelebilir. Elbette bu işlem bir nevresim değiştirmek kadar kolay değil. Ama zannettiğiniz kadar zor da değil.

Yastıklarınızı atmayın! Bu yöntemle ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak...

Yastıkların düzgünce temizlenmesi hem hijyen hem de sağlık açısından önemli. Gece boyunca başımızı yasladığımız yastıklarda biriken bakteri ve mikroplar hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Ayrıca ter ve ağızdan akan sular sebebiyle yastıklar bir yerden sonra ciddi oranda sararıyor. Ama artık bu durumu dert etmenize gerek yok. Çünkü sizler için yastıkları kolaylıkla temizlemenin yollarını bir araya getirdik.

ELYAF YASTIKLAR

Görsel 1

Elyaf, en sık kullanılan yastık dolgusu. Ama bildiğiniz gibi bu dolgunun farklı çeşitleri var. Bu nedenle elyaf yastığı temizlemeye başlamadan önce dolguda kullanılan elyafın çeşidini ve kalitesini öğrenmelisiniz. Bunun için ilk olarak yastığın etiketine ve varsa paketinden çıkan kullanım kılavuzuna bakın. Eğer hiçbiri yoksa aldığınız yerle iletişime geçebilirsiniz. Gerekli bilgileri edindikten sonra yastığı çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. 40 derecelik program yeterli olacaktır.

Eğer elyaf yastığınız çok sarardıysa ve yıkamanıza rağmen lekeler çıkmadıysa evdeki malzemeleri kullanarak bir çözüm üretebilirsiniz.

1 su bardağı sirke, 1 su bardağı boraks, 1 su bardağı çamaşır deterjanı ve 2 su bardağı oksijenli suyu güzelce karıştırın.
Yastığı büyük bir leğenin içine koyun.
Üzerine hazırladığınız karışımı dökün.
Yastığı tamamen örtecek kadar su ekleyin.
2-3 saat bekleyin ve kurumaya bırakın. Sarı lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

VİSKO YASTIKLAR

Görsel 2

Visko yastık kullanıyorsanız yastıklarınızı sık sık silmelisiniz. Çünkü bu yastıkları yıkamamak gerekiyor.
Nemli ve hafif deterjanlı bir bezle sık sık silerek sürekli temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.
Eğer illa yıkamanız gerekiyorsa soğuk su kullanın. Soğuk suya bir limonun suyunu ve biraz da sıvı sabun ilave edin. Lekeleri elinizle ovalayarak çıkarın.

KAZ TÜYÜ VE PAMUK YASTIKLAR

Görsel 3

Hem kaz tüyü hem de pamuk yastıklar 30 dereceli hassas programlarda yıkanabiliyor.
Fakat özellikle kaz tüyü ürünler için yıkama çok tavsiye edilmiyor. Bu tip yastıkları sirkeli suyla silebilirsiniz.

YÜN YASTIKLAR

Görsel 4

Yün yastığı temizlemek biraz zor. Yeni nesil ürünler çamaşır makinesinin yünlü programında yıkanabiliyor. Fakat yıkama yünlerin yapısını bozabiliyor.
Yün yastıkları temizlenin en uygun yolu dolguyu boşaltıp yıkamak ve sonrasında da güneşte kurutmak.

PÜF NOKTALAR

Görsel 5

Çamaşır makinesine yastıkları tek tek atın. Sıkıştırmadan yıkayın.
Yastıkların iyice kuruduğundan emin olun. Yastıkları kuruması için kaloriferin üzerine veya güneşli bir yere koyabilirsiniz.
Yastıklara birkaç kat kılıf geçirerek yastığın orijinal kılıfının lekelenmesini önleyebilirsiniz.
Kırlentleri elektrik süpürgesiyle temizleyebilirsiniz. Bunun için süpürgenin ucundaki fırçayı çıkarın ve vakumu en yüksek ayara getirin.

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