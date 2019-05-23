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Yat kaptanını, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde Coşkun K.'nin, trafikte önünü kestiği yat kaptanı Özkan Kuzkun'u (46) eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürdüğü ortaya çıktı.

Yat kaptanını, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmüş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde Coşkun K.'nin, trafikte önünü kestiği yat kaptanı Özkan Kuzkun'u (46) eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürdüğü ortaya çıktı.
​Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Milas'ın Akkent Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana geldi. Bir balık çiftliğinde çalışan ve aynı zamanda avcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Coşkun K., aracıyla, evli ve 1 çocuk babası, yat kaptanı Özkan Kuzkun'un otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen Coşkun K. ve Özkan Kuzgun tartışmaya başladı. Tartışma sırasında aracından av tüfeğini alan Coşkun K., 2 el ateş ederek Kuzkun'u sağ bacağından ve göğsünden vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Coşkun K., Kuzkun'un eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürüp, "Takip ettim ve fırsat kolladıktan sonra vurdum. Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim oldu.
Ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan Kuzgun ise doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Yat kaptanını, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmüşYat kaptanını, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmüşYat kaptanını, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmüş

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