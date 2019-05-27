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Yatağa bağımlı Hasan Şerif için kaymakamlık devrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde nefes borusu darlığı nedeniyle birçok hastalıkla boğuşan Hasan Şerif Civelek'in (5) ailesinin maddi imkansızlıktan yarım bıraktığı fizik tedaviyle ilgili kaymakamlık devreye girdi.

Yatağa bağımlı Hasan Şerif için kaymakamlık devrede

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde nefes borusu darlığı nedeniyle birçok hastalıkla boğuşan Hasan Şerif Civelek'in (5) ailesinin maddi imkansızlıktan yarım bıraktığı fizik tedaviyle ilgili kaymakamlık devreye girdi. Küçük çocuğun tedavisine devam etmesi ve ailenin ilçe merkezine taşınması için girişimler başlatıldı.
Manavgat'a 80 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nda bulunan kırsal Burmahan Mahallesi'nde oturan Refiye (42) ile Muhammet Civelek (38) çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen çocukları Hasan Şerif, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için birçok rahatsızlıkla doğdu. Doğumdan 6 ay sonra çocuklarındaki rahatsızlıkları fark eden aile önce doğumu gerçekleştirilen özel hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan muayeneler sırasında minik Hasan Şerif'in nefes borusunun dar olduğu ve beynine yeteri kadar oksijen gitmediği belirlendi. Normal gelişimini tamamlayamayan Hasan, ayda bir defa ailesi tarafından Manavgat'tan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülüyor. İlk başlarda hastanede tedavisi sırasında doktorunun talebiyle fizik tedavi gören Hasan Şerif, ailenin ekonomik durumunun bozulması sonucu bu tedaviye devam edemez hale geldi.
Hasan Şerif'in durumunun medyaya yansıması üzerine Manavgat Kaymakamlığı devreye girdi. Kaymakam Mustafa Yiğit'in talimatıyla devlet hastanesinden bir ekip Burmahan Mahallesi'ne giderek Hasan Şerif'in ailesiyle görüşecek. Verilecek rapor doğrultusunda, küçük çocuğun tedavisine devam edilmesi sağlanacak.
'AİLENİN MANAVGAT'A YERLEŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
Kaymakam Mustafa Yiğit, devlet hastanesi başhekimiyle görüştüğünü belirterek, "Hasta çocuk hakkında gerekli bilgileri aldım. Çocuğumuz daha önceden hastanemizde kayıtlıymış. Bir süreden beri tedavisine devam etmemiş. Bugün hastanemizden bir ekip köye giderek rapor tutacak. Gerekirse biz de destek vereceğiz ve ailenin Manavgat'a yerleşmesini sağlayacağız. Böylelikle tedavisi daha hızlı yapılacak. Zaten babası da Manavgat'ta otelde çalışıyormuş, böylece baba da ailesinden ayrı kalmayacak" dedi.
Diğer yandan ailenin maddi durumunun Manavgat Belediyesi tarafından takip edildiği ve belediyenin aileye düzenli şekilde yardım yaptığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yatağa bağımlı Hasan Şerif için kaymakamlık devrede

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