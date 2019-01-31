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Yatağan'da 500 litre sahte içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda, yaklaşık 500 litre sahte rakı, viski ve şarap ele geçirildi.

Yatağan'da 500 litre sahte içki ele geçirildi

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda, yaklaşık 500 litre sahte rakı, viski ve şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si hakkında, daha önce de aynı suçtan yasal işlem yapıldığı tespit edildi.
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiğini belirledi. Ekipler, geçen salı günü belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bozarmut Mahallesi'ndeki İ.İ., M.G. ve H.Ö. ile Madenler Mahallesi'ndeki H.Ç.'nin evine yapılan operasyonda, yaklaşık 500 litre sahte rakı, viski ve şarap ele geçirdi. Sahte içkilere el konulurken, 4 şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma karakolundan serbest bırakıldı.
Bu arada, 2 yıl önce Bozarmut Mahallesi'ndeki M.G'nin evine operasyon düzenleyen ekiplerin 830 litre, yine aynı mahallede yaşayan İ.İ.'nin evinde ise 1 yıl önce yaklaşık 1 ton sahte rakı, şarap ve viski ele geçirdiği öğrenildi.

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