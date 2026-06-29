Yatak odanız için en faydalı 4 bitki: Hava filtresi gibi çalışıyor

Ev bitkilerinin hava temizleme etkisi uzun yıllardır araştırılıyor. Özellikle NASA'nın "Clean Air Study" (Temiz Hava Çalışması) ile gündeme gelen bazı bitkilerin, kontrollü laboratuvar koşullarında formaldehit, benzen ve trikloroetilen gibi bazı kirleticileri azaltabildiği ortaya kondu. Ancak uzmanlar, gerçek ev ortamlarında aynı etkinin görülebilmesi için düzenli havalandırmanın ve iyi bir iç mekân hava kalitesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

İşte yatak odasında tercih edilebilecek hava temizlemeye katkı sağlayan 4 bitki:

YELKEN ÇİÇEĞİ (BARIŞ ZAMBAĞI)

Bakımı kolay olan yelken çiçeği, gölgeli ortamlarda da yaşayabilmesiyle öne çıkıyor. Laboratuvar çalışmalarında bazı uçucu organik bileşikleri azaltma potansiyeli gösteren bitki, bulunduğu ortamın nem dengesine de katkı sağlayabiliyor. Ancak evcil hayvanlar ve çocuklar için toksik olabileceği unutulmamalı.

PAŞA KILICI (KAYNANA DİLİ)

Paşa kılıcı, dayanıklılığı ve düşük bakım ihtiyacı nedeniyle en çok tercih edilen ev bitkilerinden biri. Geceleri de gaz alışverişini sürdüren bitki, NASA'nın çalışmasında hava temizleme potansiyeliyle dikkat çeken türler arasında yer alıyor.

ALOE VERA

Aloe vera yalnızca jelinin cilt üzerindeki yatıştırıcı etkisiyle değil, iç mekânda kullanılabilecek bitkiler arasında yer almasıyla da biliniyor. Araştırmalarda formaldehit ve benzen gibi bazı kimyasalların azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirtilirken, güneş alan bir ortamda yetiştirilmesi öneriliyor.

KAUÇUK BİTKİSİ

Geniş ve parlak yapraklarıyla dikkat çeken kauçuk bitkisi, iç mekânda yetiştirilmesi kolay türlerden biri. NASA'nın araştırmasında hava kalitesine katkı sağlayabilecek bitkiler arasında gösterilen kauçuk bitkisi, uygun koşullarda oldukça uzun boylara ulaşabiliyor.