Yatak odanızdan mutfağa ve hatta banyonuza kadar işinize yarayacak ürün önerileri

Evde yatak odasında oluşan dağınıklık, mutfak dolaplarının bir türlü toplanmaması veya banyoda sürekli devrilen paspas canınızı mı sıkıyor? Merak etmeyin, hiçbiri için sinirlerinizi yıpratmaya değmez. Çünkü hepsinin basit bir çözümü var. Son zamanlarda oldukça moda olan ve evleri çok daha kullanışlı hâle getiren düzenleyici çeşitlerinden alabilirsiniz. Hem pratik hem faydalı olan bu ürünler sayesinde artık eviniz çok daha düzenli hâle gelecek. Peki, hangi oda için hangi düzenleyiciyi alacağınızı biliyor musunuz? İşte detaylar!

1. Artık makyaj ve takı malzemeleri düzene girecek: Vpw SF-1029 Akrilik Makyaj ve Takı Organizeri

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Akrilik malzemeden üretilen Vpw SF-1029 Makyaj ve Takı Organizeri sayesinde makyaj masanızı düzene sokabilirsiniz. Farklı boyutlarda birçok gözü bulunan organizerin şeffaf akrilik malzemesi sayesinde ürünün içini rahatça görebilirsiniz. Yatak odanızda yer alan takı, makyaj malzemeleri ve daha birçok eşyayı; boyutlarına göre ürün içinde sınıflandırabilir, birbirinden ayırabilir ve böylece birçok eşyanızı düzene sokabilirsiniz. Bu sayede kaybolan ve tekrar tekrar almak zorunda kaldığınız makyaj ürünlerinin masraflarından da tasarruf edebilirsiniz. Uygun fiyatı ve kalitesi ile öne çıkan ürünü incelemeye ne dersiniz?

2. Dolap altlarında oluşan karmaşaya son: BEHKEN Dolap İçi Organizer Banyo Mutfak Tezgâh Altı Buzdolabı İçi Düzenleyici

Mutfak ve banyo lavabolarının altında yer alan dolaplar, genellikle karmakarışık bir hâlde olur. Karmaşa hâlindeki dolap altlarına yeni bir şey koymak zaten imkânsızken aradığınız herhangi bir şeyi de zor bulursunuz. Bu sorunu BEHKEN Dolap İçi Organizer Banyo Mutfak Tezgâh Altı Buzdolabı İçi Düzenleyici ile kolayca çözebilirsiniz. İsteğe göre üst üste veya yan yana şeklinde sıralanabilen ürün, hem banyo hem mutfak dolaplarında kullanıma uygun şekilde üretilir. Bu parça sayesinde dolap içinde daha fazla depolama alanı oluşturacağınız gibi ürünleri kategorize ederek birbirinden ayırabilirsiniz.

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3. Mutfaktaki ölü alanları değerlendiren: Motek Çok Amaçlı Tekerlekli Raf

Motek Çok Amaçlı Tekerlekli Raf Plastik Raf Mutfak Rafı Banyo Raf ile özellikle mutfağınızda yer alan ölü alanları değerlendirebilirsiniz. Eğer buzdolabınız ve dolap bölmesi arasında yer kalıyorsa ya da masa ile tezgâh arasında ince boş bir alan varsa bu ürün size göre olabilir. Dört bölmeden oluşan raf, tekerlekli yapısı ile kolay şekilde ileri ya da geri hareket eder. İçerisine kavanoz, şişe, baharatlar ve daha birçok farklı şeyi sığdırabilen ürün, kullanıcıların beğenisini kazanır. Kaliteli ve dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanım vadeden ürünü banyoda da kullanabilirsiniz.

4. Sebze ve meyveleri düzenleyen: MataHare Buzdolabı İçi Düzenleyici Sepet

Buzdolaplarının meyvelik sebzelik bölümü oldukça geniş olmasına rağmen kullanışsız olarak tasarlanır. Meyve ve sebzeleri birbirinden ayrı olarak depolamaya imkân vermeyen bu alanlar, gıdaların birbirini ezmesi ve çürütmesi gibi istenmeyen durumlara yol açar. Bunu önlemek adına kullanabileceğiniz MataHare Buzdolabı İçi Düzenleyici Sepet, üç adet olarak kullanıcıya ulaşır. Ürün, meyve ve sebzeleri poşetlerinden çıkarıp birbiriyle karışmadan depolamanızı sağlar. Poşetten çıkarılan meyve ve sebzelere hava aldırarak istenmeyen durumların oluşmasını engeller. BPA içermeyen ürün, gıdaların depolanması için uygun şekilde üretilir.

5. Pantolonlarınızı düzenli hâle getirin: BUFFER Hareketli Dolap İçi Pantolon Kravat Şal Askı Sistemi

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Standart askılara pantolon asmak oldukça zor olduğu gibi tek askı sadece bir pantolon için kullanılabilir. Üzerine de yine gömlek veya benzeri bir ürün asılınca hem pantolonlarınızı göremezsiniz hem askıdan almak oldukça meşakkatli bir işlem olur. Bunu önlemek için kullanabileceğiniz BUFFER Hareketli Dolap İçi Pantolon Kravat Şal Askı Sistemi Düzenleyici Katmanlı Askılık Organizer sayesinde elbise dolabınızda hem yer açılır hem pantolonlarınız çok daha düzenli şekilde asılmış olur. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen ürün, dışarıya çekilebilir askılarıyla pratik kullanım sunar.

6. Banyolar artık çok daha düzenli: Bastonlu Paspas Süpürge Fırça ve Mop Askısı

Bastonlu Paspas Süpürge Fırça ve Mop Askısı Sap Tutucu Mutfak Banyo Askı, banyonuzu çok daha düzenli hâle getiren pratik ürünler arasında yer alır. Banyo ve mutfaklarda sağda solda atılan veya koyacak yer bulunamayan paspasları, bu sayede kolaylıkla duvara asabilirsiniz. Şık görüntüsü ile banyonuza ayrı bir hava katan ürün, pratik kullanımı ile dikkat çeker. Üstelik vantuzlu yapısı ile herhangi şekilde duvarda delik açılmasını gerektirmez. Aynı zamanda vantuzlu yapışkanın yanlarında yer alan askı kısımlarını; bez ve diğer temizlik malzemelerinizi asmak için kullanabilirsiniz.

7. Kablo kalabalığından kurtulun: Orico Telefon, Tablet ve Kablo Düzenleyici

Televizyon altlarında veya yatak odalarında uzatmalı çoklu prizlerin etrafında yer alan kablo kalabalığı, herkesi rahatsız eden unsurlardan biri. Üstelik bu tarz kalabalık kablo ortamları ve açık prizler, hem çocuklar hem evcil hayvanlar için tehlike yaratır. Bu dağınıklığı kolay ve pratik şekilde düzene koymanın yolu ise Orico Telefon, Tablet ve Kablo Düzenleyici'den geçer. Altında kaymaz ayakları bulunan ürünün içine uzatmalı çoklu priz koyduktan sonra istediğiniz prizleri takmanız ve etrafında yer alan boşluklardan kabloları çıkarmanız yeterli olur.