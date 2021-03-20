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  4. Yatak odasında bulduğu rögar kapağı şaşkına çevirdi! Aşağı indiğinde...

Yatak odasında bulduğu rögar kapağı şaşkına çevirdi! Aşağı indiğinde...

20.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Little adındaki kadın yatak odasının zemininde rögar kapağını görünce dehşete düştü. Öyle ki bu kapak bir yeraltı sığınağına açılıyordu. İçinde iki ranza, yiyecekler ve pisuvar bulunuyordu ve onlarca yıldır dokunulmamış gibiydi.

Yatak odasında bulduğu rögar kapağı şaşkına çevirdi! Aşağı indiğinde...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kocasıyla birlikte yaşayan Jennifer Little, TikTok'ta esrarengiz keşfini paylaşırken şaşkına çevirdi.

Ev 1951'de inşa edildi ve Jennifer'a göre o dönem insanlar nükleer bombalar konusunda oldukça endişeliydi ve kendilerine sığınak yapmışlardı. Söz konusu sığınakta, ilaçlar birkaç eşya, ranza ve pisuvar bulunuyor.

@kitty_girl_california

Bomb Shelter Tour. ##wwii ##wwi ##bombshelter ##bombshelters ##coldwar ##QuickerPickerRapper

♬ Sugarcrash! - ElyOtto

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ'NDEN KALMA

Jennifer, başlangıçta sığınağın İkinci Dünya Savaşı için olduğunu düşündü, ancak daha sonra Soğuk Savaş'ta nükleer bombalar için bir sığınak olabileceğini öğrendi. ABD'li kadın, "Bu evde bir sığınak var, o zamanlar için bu oldukça normal. İnsanlar, merkezi Kaliforniya'da meydana gelen bir nükleer bombadan çok korkuyorlardı. Barınakta yatak ve havalandırma da bulunuyor

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