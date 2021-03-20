Yatak odasında bulduğu rögar kapağı şaşkına çevirdi! Aşağı indiğinde...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kocasıyla birlikte yaşayan Jennifer Little, TikTok'ta esrarengiz keşfini paylaşırken şaşkına çevirdi.
Ev 1951'de inşa edildi ve Jennifer'a göre o dönem insanlar nükleer bombalar konusunda oldukça endişeliydi ve kendilerine sığınak yapmışlardı. Söz konusu sığınakta, ilaçlar birkaç eşya, ranza ve pisuvar bulunuyor.
@kitty_girl_california
Bomb Shelter Tour. ##wwii ##wwi ##bombshelter ##bombshelters ##coldwar ##QuickerPickerRapper♬ Sugarcrash! - ElyOtto
Jennifer, başlangıçta sığınağın İkinci Dünya Savaşı için olduğunu düşündü, ancak daha sonra Soğuk Savaş'ta nükleer bombalar için bir sığınak olabileceğini öğrendi. ABD'li kadın, "Bu evde bir sığınak var, o zamanlar için bu oldukça normal. İnsanlar, merkezi Kaliforniya'da meydana gelen bir nükleer bombadan çok korkuyorlardı. Barınakta yatak ve havalandırma da bulunuyor